Baleset
53 perce
További képeket és videót kaptunk a siófoki Lidlnél árokba borult tűzoltóautóról
Árokba borult Siófokon, a 7-es főúton egy vízszállító tűzoltóautó vasárnap délelőtt. A baleset helyszínéről, a mentési munkálatokról kaptunk fotókat, illetve videót olvasónktól.
Közlekedési baleset
3 órája
Tűzoltóautó borult fel a siófoki Lidlnél: segíteni igyekezett, de bajba került
