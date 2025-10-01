október 1., szerda

Továbbra is zavartalan a hulladékelszállítás

Álhír terjed a világhálón a szemétszállítással kapcsolatban, hívta fel a figyelmet a MOHU, akik megerősítették, hogy továbbra is fennakadás nélkül szállítják el a hulladékot a háztartásoktól.

Országszerte átalakult a hulladékszállítás 2023 júliusától, azóta a Mol vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot.  Az elmúlt időszakban téves információk jelentek meg egyes sajtótermékekben a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A tárca közleménye szerint a vegyes hulladék gyűjtésére továbbra is a 2015 óta érvényben lévő szabályok vonatkoznak, vagyis a kommunális hulladék elszállítása a szerződés alapján történik. A koncessziós társaság nem szabhat ki bírságot, és csak kivételes esetekben – például ha az edényt építési törmelékkel töltik meg – szünetelteti az elszállítást. A lakosság és az önkormányzatok számára így nem várható változás a mindennapi hulladékszállításban.

 

