Továbbra is zavartalan a hulladékelszállítás

Országszerte átalakult a hulladékszállítás 2023 júliusától, azóta a Mol vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az elmúlt időszakban téves információk jelentek meg egyes sajtótermékekben a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A tárca közleménye szerint a vegyes hulladék gyűjtésére továbbra is a 2015 óta érvényben lévő szabályok vonatkoznak, vagyis a kommunális hulladék elszállítása a szerződés alapján történik. A koncessziós társaság nem szabhat ki bírságot, és csak kivételes esetekben – például ha az edényt építési törmelékkel töltik meg – szünetelteti az elszállítást. A lakosság és az önkormányzatok számára így nem várható változás a mindennapi hulladékszállításban.