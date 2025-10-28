Itt készülnek hamarosan drága fotók a Balatonnál

A folyamatos lakossági panaszok miatt döntött úgy a siófoki városvezetés, hogy két új fix sebességmérőt, vagyis traffipaxot helyeznek el a városban. Erről egy Facebook bejegyzésben is írt Lengyel Róbert, polgármester. A városvezető arról is értekezett a posztban, hogy szerinte Véda is kellene Siófokon, ami gátat szabhatott volna a féktelenül száguldozóknak, akik versenypályának tekintik a város útjait.

Két új fix berendezéssel bővül a somogyi traffipax erdő. Fotó: Benkő Sándor

Siófokon már van egy fix traffipax a Bajcsy Zsilinszky utcában és most újabb kettőt vásárol a város. – Tavaly a költségvetésünk összeállításánál kértem a képviselőket, támogassanak abban, hogy idén újabb két eszközt telepíthessünk, a szükséges forrást ehhez biztosítsuk. Megkaptam a teljes támogatásukat, írta a polgármester. A rendőrség szakmai véleménye az volt, hogy mindkettőt a Fő utcára telepítsük majd, egyiket a focipálya környékére, a másikat a tüdőgondozóéra. Ebbe a folyamatba most beleszóltam és azt kértem a munkatársaimtól, hogy egy maradjon a Fő utcán és döntse el a rendőrség, hogy melyik az indokoltabb, viszont a másikat a négysávos út, Tanácsház utcai szakaszán helyezzük majd ki, tette hozzá.

Itt ugyanis a kevésbé forgalmas estéken rendeznek illegális gyorsulást ismeretlenek motorokkal és kocsikkal. A cél persze nem a büntetés, hanem a biztonságos közlekedés elősegítése, hiszen a környéken lakóházak vannak, közintézmények, iskola.

Itt már van fix traffipax

Cél nem a büntetés, hanem a szabálytalankodók kiszűrése.

Fotó: Huszár Márk

Nem ördögtől való a siófoki döntés, hiszen Somogy vármegye több útján is vannak állandó sebességmérő eszközök. Kaposvár még 2024-ben döntött négy beszerzéséről, amelyeket a Töröcskei, Egyenesi, Guba Sándor és a Pécsi utcában helyeztek el.

De található traffipax a 7-es számú főút mentén is, Balatonföldváron, valamint Balatonbogláron, Balatoszárszón. De a 68-ason Kéthelyen, és Kőröshegyen, Ságváron, Somogytúron, valamint Viszen is készülhetnek nagyon drága fotók, ha valaki ott felejti a lábát a gázpedálon.

A vezess.hu összesítése szerint tavaly három hónap alatt: november, január és február hónapokban összesen 5.999.402.000 forint bírságösszeget szabtak ki gyorshajtás miatt a budapesti 26 fix kamera felvételei alapján. Ez a főváros esetében azt jelenti, hogy napra bontva 64,5 millió forintot szabtak ki a gyorshajtókra, az átlagos bírságösszeg pedig 50.724 forint volt.

