október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sebesség

2 órája

Itt készülnek hamarosan drága fotók a Balatonnál

Címkék#Somogy vármegye#véda#panasz#traffipax

Két új sebességmérőt helyeznek ki Siófokon hamarosan, amiről már korábban döntött a város vezetése. Az elhatározás nem példanélküli, hiszen a vármegye több településén vannak fix traffipaxok. Összegyűjtöttük, hogy hol kell rá számítani, hogy drága fotó készül, ha tövig nyomod a gázt.

Koszorus Rita

A folyamatos lakossági panaszok miatt döntött úgy a siófoki városvezetés, hogy két új fix sebességmérőt, vagyis traffipaxot helyeznek el a városban. Erről egy Facebook bejegyzésben is írt Lengyel Róbert, polgármester. A városvezető arról is értekezett a posztban, hogy szerinte Véda is kellene Siófokon, ami gátat szabhatott volna a féktelenül száguldozóknak, akik versenypályának tekintik a város útjait. 

fix traffipax
Két új fix berendezéssel bővül a somogyi traffipax erdő. Fotó: Benkő Sándor

Siófokon már van egy fix traffipax a Bajcsy Zsilinszky utcában és most újabb kettőt vásárol a város. – Tavaly a költségvetésünk összeállításánál kértem a képviselőket, támogassanak abban, hogy idén újabb két eszközt telepíthessünk, a szükséges forrást ehhez biztosítsuk. Megkaptam a teljes támogatásukat, írta a polgármester. A rendőrség szakmai véleménye az volt, hogy mindkettőt a Fő utcára telepítsük majd, egyiket a focipálya környékére, a másikat a tüdőgondozóéra. Ebbe a folyamatba most beleszóltam és azt kértem a munkatársaimtól, hogy egy maradjon a Fő utcán és döntse el a rendőrség, hogy melyik az indokoltabb, viszont a másikat a négysávos út, Tanácsház utcai szakaszán helyezzük majd ki, tette hozzá. 

Itt ugyanis a kevésbé forgalmas estéken rendeznek illegális gyorsulást ismeretlenek motorokkal és kocsikkal. A cél persze nem a büntetés, hanem a biztonságos közlekedés elősegítése, hiszen a környéken lakóházak vannak, közintézmények, iskola. 

Itt már van fix traffipax

traffipax, rendőr,
Cél nem a büntetés, hanem a szabálytalankodók kiszűrése. 
Fotó: Huszár Márk

Nem ördögtől való a siófoki döntés, hiszen Somogy vármegye több útján is vannak állandó sebességmérő eszközök. Kaposvár még 2024-ben döntött négy beszerzéséről, amelyeket a Töröcskei, Egyenesi, Guba Sándor és a Pécsi utcában helyeztek el. 

De található traffipax a 7-es számú főút mentén is, Balatonföldváron, valamint Balatonbogláron, Balatoszárszón. De a 68-ason Kéthelyen, és Kőröshegyen, Ságváron, Somogytúron, valamint Viszen is készülhetnek nagyon drága fotók, ha valaki ott felejti a lábát a gázpedálon. 

A vezess.hu összesítése szerint tavaly három hónap alatt: november, január és február hónapokban összesen 5.999.402.000 forint bírságösszeget szabtak ki gyorshajtás miatt a budapesti 26 fix kamera felvételei alapján. Ez a főváros esetében azt jelenti, hogy napra bontva 64,5 millió forintot szabtak ki a gyorshajtókra, az átlagos bírságösszeg pedig 50.724 forint volt. 

Ide kattintva megtalálod az összes somogyi fix traffipaxot! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu