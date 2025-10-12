Sok bünti sokra megy: figyelj, mert pillanatok alatt kétszer annyi helyről érkezhet a bírság

Meg lehetne duplázni a traffipaxok számát: tetszik a magyar polgármestereknek a nemzetközi példa, miszerint a gyorshajtásos bírságok egy részéből újabb sebességmérőket vásárolhatnának, írta meg a vezess.hu.

Új traffipaxokat is lehetne venni a bírságból Fotó: Lehoczky Péter

Kétszer annyi lehetne a traffipax

Az önkormányzatok által saját pénzből és milliókért a közlekedésbiztonság javítása érdekében megvásárolt dobozokba többször is kerülhetne traffipax, állítják. Több irányban is keresik a megoldást: részint a hazai traffipaxgyártók egy része készít áltraffipaxokat is, amelyeket a kabinetekbe helyezve a járművezetők azt hiszik, igazi sebességmérés folyik szankciókkal, pedig ez csak a látszat. A másik elképzelés, hogy a milliós trafiboxokba szintén milliókért igazi sebességmérőket is elkezdtek vásárolni egyes önkormányzatok, ám forráshiány miatt számos település nem tud ilyen beruházásba fogni.

Van azonban egy harmadik lehetőség, s az ötlet nem légből kapott, hiszen létezik rá nemzetközi példa. Eszerint a központi költségvetésbe befolyt gyorshajtásos bírságok egy részét megkapnánk az önkormányzatok, a pénzt kizárólag traffipaxok vásárlására és trafiboxok telepítésére költhetnék. Ahol ilyen jogszabály született, például Olaszországban, ott rengeteg település vásárolt a visszaosztott pénzből sebességmérőket, amelyeknek látványosan megnőtt a száma országszerte.

Nem mindenki örül az ötletnek, bár hatásos lehetne

Ha jelenleg a költségvetésbe kerül az összeg, akkor onnan osztják vissza a közlekedésbiztonságra is, hívta fel a figyelmet erre Pohner István, az egyik kaposvári autósiskola vezetője az ötletet hallva. Mivel senki sem akar büntetést fizetni, ezért ha több traffipax lenne, az megmutatkozna a csökkenő gyorshajtások számában, jósolta meg, de hozzátette: van egy normális aránya a sebességmérő készülékek számának, ameddig érdemes elmenni. Nem kell mindenhová traffipaxot telepíteni, de a balesetveszélyes helyekre, forgalmas útszakaszokra indokolt, mert ezzel együtt a renitenseket büntetni kell, hangsúlyozta.