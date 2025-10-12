október 12., vasárnap

Tragédia: Elhunyt a Táncsics gimnázium 10-es diákja, a Roxínház tagja

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium diákja, Hajdu Lotti (10.D osztály) elhunyt, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után.

Tragédia: Elhunyt a Táncsics gimnázium 10-es diákja, a Roxínház tagja

Fotó: Lorkó Dávid

Lotti nem csupán diáktársai, tanárai körében örvendett szeretetnek: élete a tiszta lélek és a kitartás példájává vált. Még súlyos egészségi állapota idején is megtartotta mosolyát, reményt sugárzó jelenlétével fényt vitt a körülötte élők mindennapjaiba. Bízunk benne, hogy most már az angyalok kísérik útján, és a mennyországban talált békét és megnyugvást. Emléke, mosolya örökre szívünkben él – olvasható a gyászhírben. 

Lotti a kaposvári Roxínház társulatának tagja volt.

 Dacoltál a betegséggel, harcoltál, küzdöttél és mindig azt mondtad, hogy ha egy picit fáradtnak érzed magad előadás, vagy a próbák alatt, akkor néhány percre megpihennél. Mindig elmondtad, minden előadás előtt...... De soha nem volt ilyen! Aztán tegnap kaptuk a hírt, hogy szükség van rád az égi színpadon is, a fenti GRUNDON és elmentél megvédeni.........

- írta a színház a facebook bejegyzésében.

 

