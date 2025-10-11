Siófokon vonattal ütközött a busz, a helyszínen 17-en meghaltak - nyilatkozott a sokkoló tragédia mentésirányítója

Siófokon, a Darnai téri – fénysorompóval ellátott – vasúti átjáróban egy szerelvény nélküli Diesel-mozdony összeütközött a Volán 13. sz. Vállalat autóbuszával, amely helyi járatként közlekedett Siófokon, írta a Somogyi Néplap 1980. július 2-án, szerdán – a sokkoló tragédia 45 éve történt.

A tragédia 45 éve történt, 17-en a helyszínen, ketten a kórházba szállítás után haltak meg

Szétszakadt autóbusz, halottak, súlyos, életveszélyes sérültek

A baleset következtében 17-en a helyszínen, ketten pedig a kórházba szállítás után meghaltak. A Somogyi Néplap akkor arról is beszámolt: a szerencsétlenség egy gyermek áldozatának azonosítása még folyamatban van. A mentők 12 személyt szállítottak súlyos, illetve életveszélyes állapotban. A baleset körülményeinek tisztázására és a felelősség megállapítására a rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot.

– 1980 június 30-án 20.55-kor jött a bejelentés, hogy vasúti baleset történt – mondta a Sonline.hu-nak pénteken Szerémy György nyugdíjas kaposvári főorvos, aki 1974-től 1989-ig az Országos Mentőszolgálat siófoki mentőállomásának állomásvezetője volt. – A riasztás után azonnal indultam, egy Robur rohamkocsival vonultunk ki, s a kollégák az első fordulóban a siófoki kórházba szállították a sérülteket.

A 80 éves Szerémy György akkor végig a helyszíni mentést irányította, időközben a somogyi, továbbá Fejér és Veszprém megyei mentők érkeztek, s Budapestről is jött rohamkocsi. Azt mondta: egészségügyi dolgozók is azonnal munkára jelentkeztek, ami ugyancsak nagy segítség volt a tragédia utáni pillanatokban.

– Az autóbusz eleje és hátulja leszakadt, a mozdony közel 800 méterre állt meg a busz közepével – mondta Szerémi György. – Szörnyű, felejthetetlen látvány volt.

Szerémy György később a kutasi, a 2003-as siófoki és a balatonszentgyörgyi autóbusz tragédiák utáni mentésben részt vett.

Kedd reggel, Siófok, sóstói vasúti átjáró. A hétfő esti tömegszerencsétlenség helyszíne. Szerelők és építők helyrehozzák a lerombolt berendezéseket: a villanysorompót rendőrök és vasutasok helyettesítik. Ők adják a jelzést most, nem az automata, amely hétfőn este, abban a bizonyos időpontban – szemtanúk állítása szerint – pontosan működött. Pirosat jelzett... – írta a Somogyi Hírlap 1980. július 3-án, csütörtökön.