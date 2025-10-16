Tucatnyi gyerek tekert az Aktív Közlekedés Hetén Dél-Somogyban

Két barcsi iskola is csatlakozott az „Aktív közlekedés hete” programhoz. Az Aktív Iskola keretében a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és a Széchényi Ferenc Gimnázium tanulói nyeregbe szálltak és több mint tíz kilométert kerekeztek a városban. Horváth Gábor, Barcs város sportreferensének beszámolója szerint a diákok a túra alkalmával olyan helyekre is eljutottak, ahol a mindennapokban nem jár az ember. A kerekezés mellett honismereti túra is volt. A Bannáné Bíró Judit, Márkus Gabriella és Varga Zoltánné vezette csoportok biztonságos közlekedését a barcsi rendőrség is segítette. A túra célja az volt, hogy a diákok megtanulják a helyes közlekedési szabályokat és a különböző közlekedési eszközök együttműködését. A túra további üzenete az volt, hogy a biztonságos közlekedés kiemelt eleme a szabályok betartása, a közlekedő partnerek tiszteletbe tartása, együttműködése és segítése.