október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Guruló egészség

1 órája

Tucatnyi gyerek tekert az Aktív Közlekedés Hetén Dél-Somogyban

Címkék#rendőrség#Dél-Somogyban#Aktív közlekedés hete#kerékpár#diák#város#túra

Az Aktív Közlekedés Hete alkalmával két barcsi iskola diákjai is kerékpárra pattantak és tekerték körbe a várost.

Dombi Regina

Két barcsi iskola is csatlakozott az „Aktív közlekedés hete” programhoz. Az Aktív Iskola keretében a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és a Széchényi Ferenc Gimnázium tanulói nyeregbe szálltak és több mint tíz kilométert kerekeztek a városban. Horváth Gábor, Barcs város sportreferensének beszámolója szerint a diákok a túra alkalmával olyan helyekre is eljutottak, ahol a mindennapokban nem jár az ember. A kerekezés mellett honismereti túra is volt. A Bannáné Bíró Judit, Márkus Gabriella és Varga Zoltánné vezette csoportok biztonságos közlekedését a barcsi rendőrség is segítette. A túra célja az volt, hogy a diákok megtanulják a helyes közlekedési szabályokat és a különböző közlekedési eszközök együttműködését. A túra további üzenete az volt, hogy a biztonságos közlekedés kiemelt eleme a szabályok betartása, a közlekedő partnerek tiszteletbe tartása, együttműködése és segítése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu