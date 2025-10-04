Jó üzlet lehet: ennyi pénzt kaphatsz a haszonélvezeti jogodért

A haszonélvezeti jog egy vagyoni értékkel bíró jog, ami azt jelenti, hogy pénzben is meghatározható az értéke. Mivel ez a jog pénzre átszámítható, lehetőség van arra is, hogy a haszonélvező és a tulajdonos megegyezzen a jog pénzbeli kiváltásáról, vagyis az érintett személy lemond a jogáról egy meghatározott összeg fejében. Értékét az illetéktörvény alapján számítják ki, amely figyelembe veszi az ingatlan forgalmi értékét és a haszonélvező életkorát is.

Tulajdonjog, haszonélvezet, pénz – melyik éri meg?

Tulajdon és pénz: mikor érdemes megváltani a haszonélvezeti jogot?

Éves értékét úgy számítják ki, hogy az érintett ingatlan teljes forgalmi értékének az egyhuszadát (vagyis 5%-át) veszik alapul. Fontos, hogy ezt az értéket a teljes, piaci ár alapján számolják, függetlenül attól, hogy egyébként terhelt-e valamivel.

– A haszonélvezeti jog megváltásával kapcsolatban több szempont együttes mérlegelése indokolt – hangsúlyozta Dr. Szabó Judit Anna , kaposvári ügyvéd.

–Mindenekelőtt figyelembe kell venni a felek közötti viszonyt, hiszen számos esetben a megváltás hozzájárulhat a családi konfliktusok rendezéséhez és a kapcsolatok hosszú távú harmonizálásához. Jelentős tényező az érintett ingatlan hasznosíthatósága is, mivel ami haszonélvezeti joggal terhelt, jellemzően nehezebben értékesíthető, illetve alacsonyabb piaci áron talál vevőt. Emellett az özvegy anyagi helyzetét és személyes igényeit is fontos figyelembe venni: szüksége van-e inkább a biztos lakhatás fenntartására, vagy előnyösebb számára a haszonélvezeti jog pénzbeli megváltása. Végezetül az örökösök érdekei sem elhanyagolhatók, hiszen azok összefügghetnek például befektetési szándékkal, az ingatlan értékesítésével, felújításával vagy más típusú hasznosításának tervezett módjával – tette hozzá.

Ha a haszonélvezeti jog egy előre meghatározott időszakra, például 50 évre szól, akkor az értékét úgy számítják ki, hogy az éves értéket megszorozzák az évek számával. Fontos azonban, hogy ez az összeg legfeljebb az éves érték húszszorosa lehet. Ha ez nem konkrét időtartamra, hanem bizonytalan időre szól (például nem tudni, meddig marad fenn), akkor általánosan az éves érték ötszörösével számolnak.