Merre tovább? Csak a profik ismerik fel ezeket a túrajelzéseket – Te köztük vagy?

A túrajelzés olyan, mint az élet: irányt mutat, de nem mondja meg, milyen messze van a cél. Egy piros sáv például gyönyörűen vezet – csak nem biztos, hogy oda, ahová eredetileg indultál. A háromszög viszont mindig felfelé visz, ami filozófiai tanulság is lehet: ha hegyre mászol, fárasztó lesz, de legalább a végén szép a kilátás.