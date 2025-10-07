Kvíz
1 órája
Merre tovább? Csak a profik ismerik fel ezeket a túrajelzéseket – Te köztük vagy?
A természetben tett kirándulásaink során színes csíkok, háromszögek, körök és titokzatos jelek kísérnek bennünket. Egy tapasztalt túrázó számára ezek útmutatók, kezdőknek viszont inkább egy erdei kódfejtő játék.
A túrajelzés olyan, mint az élet: irányt mutat, de nem mondja meg, milyen messze van a cél. Egy piros sáv például gyönyörűen vezet – csak nem biztos, hogy oda, ahová eredetileg indultál. A háromszög viszont mindig felfelé visz, ami filozófiai tanulság is lehet: ha hegyre mászol, fárasztó lesz, de legalább a végén szép a kilátás.
1.
Mit jelent ez a jel?
2.
Mit jelent ez a jel?
3.
Mit jelent a + jel?
4.
Hova vezet a háromszög jelzés?
5.
Mit jelent ez a jel?
6.
Mit jelent ez a jel?
7.
Mint jelent a négyzet?
8.
Mi ez a jel?
9.
A kör mit jelez?
10.
A műemlékhez vezető jelzés mit jelez?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre