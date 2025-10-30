Azért dolgoztak Marcaliban, hogy mindenki jó úton járjon

A Magyar Természetjáró Szövetség 2025-ben az éves turistaútjelzés-festési munkákat a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség működési területén nem pályázati rendszerben, hanem egyedi szerződés keretében végezteti el. Ez kiterjed az összes szabványos jelzésű turistaútra.

A munka során a szakmai irányelvek szerint festették újra a turistaútjelzéseket.

Fotó: Kiss Kálmán

Turistaútjelzéseket újítottak meg Marcaliban

A felújítandó útvonalak festése minden estben felelős és képzett útjelzővezető felügyelete alatt zajlik, a marcali körzetben Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke rendelkezik ilyen végzettséggel, így az ő koordinálásával, irányításával zajlottak a munkálatok. Az idei esztendőben – még a nyár és az ősz folyamán – összesen kb. 10,5 kilométer felújítását végezte el az egyesület. A munkálatokba az ipartestület tagjain kívül diákokat is bevontak, akik közül többen így az iskolai közösségi szolgálatot teljesítették. Rajtuk kívül voltak olyanok is, akik szívességből, a szabadidejük hasznos eltöltéseként vettek részt ezekben a munkálatokban.

Szaka Zsolt elmondta, hogy az erre az évre vállalt több mint 10 kilométerből első lépésként a „piros sáv” jelzésű turistaútvonal teljeskörű felújítását végezték el. A 2011-ben kialakított, a Kéthely központjából a Paraplihoz vezető turistaút a vármegye egyik leglátványosabb helyi útszakasza. Az idősebb helyiek visszaemlékezései szerint a gróf Hunyady család tagjai a 20. század elején ide jártak ki gyönyörködni a balatoni panorámában, mert e halom helyén fából készült paraplé, azaz ernyő állt. Innen a Parapli elnevezés. A második ütemben – az ősz folyamán – a közel 8 km hosszú „kék +” jelzésű útvonal újult meg. Ez a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet két legfontosabb turistaútját – a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és a Mesztegnyőtől Somogyvámosig kanyargó „sárga sáv” jelzésű útvonalat – köti össze Háromháztól Alsókakpusztáig, érintve az egykori pusztavilág néhány nevezetességét.

A felújításban Szaka Zsolton kívül részt vett még Bakonyi Anett, Horváth Fruzsina, Incze Zoltán és Sámóczi Bálint.