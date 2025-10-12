Itt a tuti módszer, hogyan űzzük ki a pókokat a lakásból és a szerencsénk is megmaradjon

Irtózatos lények mászkálnak a lakásban, ahogy jön a hideg apró ízeltlábúak lepik el otthonunkat a meleget keresve. Bár sokan ódzkodnak a kiírásuktól már csak a babona miatt is, de a szíves vendéglátás is távol áll majd mindenkitől. Mutatjuk a tuti módszert, hogyan űzzük ki a pókot a lakásból anélkül, hogy búcsút intsünk a szerencsénknek.

Fotó: Robert Petrovic / Forrás: Shutterstock

Mutatjuk a tuti módszert, hogyan űzzük ki a pókot a lakásból?

Régebben a pókokat a jólét, a pénz és a jó hír jelképeinek tartották, mert szorgalmasan szőtték a hálójukat, ami a munkát és a kitartást is szimbolizálta. Manapság inkább csak attól félünk, hogy ránk mászik vagy hogy megjelenésével esetleg igénytelennek tartanak minket a nálunk megjelent vendégek. Akik azonban még hisznek a babonában, azoknak sem kell bérleti szerződést kötniük a hálószövővel, íme néhány módszer a barcsi Károlyi Markas Margittól, aki takarítással foglalkozik.

Illóolajok használata

A pókok nem szeretik az erős illatokat, különösen a borsmenta, a teafa illetve a citrom- vagy narancsolajat kerülik. Ha ezekből az olajokból 15-15 cseppnyit elkeverünk 2 deciliter vízben és bepermetezzük vele az ablakkereteket, ajtókat, sarkokat és sötét zugokat, akkor valószínű a pókok ott nem fognak megtelepedni. Ez nem árt a pókoknak, csak elriasztja őket, mert az illat túl intenzív számukra.

Ecetes víz

Az ecet szaga szintén zavarja a pókokat, így ha csinálunk egy keveréket, melynek fele ecet fele víz, és befújjuk vele azokat a helyeket, ahol gyakran megjelennek, garantált, hogy többé ott nem találkozhatunk velük. Ez természetes fertőtlenítő is, tehát tisztít és riaszt egyszerre.

Sütőpor a küszöbön

Ha sütőport szórunk az ajtó elé, a pókok és más mászó rovarok elkerülik a bejáratot. Olcsó módszer, de nem mindenkinél válik be.

Természetes „riasztók” a közelben

Néhány növény, mint a mentafélék, a citromfű vagy a levendula olyan illatot árasztanak, amit nem szeretnek a pókok, így kisebb az esélye a felbukkanásuknak.

+1 Türelem és kímélet

Ha találunk egy pókot, fogjuk meg egy pohárral és papírral, majd engedjük ki a szabadba, lehetőleg bokros, védett helyre. A pók így életben marad, mi pedig nyugodtan aludhatunk — a babona szerint a szerencséket is megőrizzük.