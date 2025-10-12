október 12., vasárnap

Pókűzés

1 órája

Itt a tuti módszer, hogyan űzzük ki a pókokat a lakásból és a szerencsénk is megmaradjon

Címkék#növény#citromfű#otthon#levendula#mentaféle#pénz#illat#pók

Hetek óta küzdünk a poloskákkal, a hűvösebb idő beköszöntével most pedig újabb hívatlan vendégek lepték el otthonunkat. Mi viszont most megmutatjuk a tuti módszert, hogyan űzzük ki a pókot a lakásból!

Dombi Regina
Itt a tuti módszer, hogyan űzzük ki a pókokat a lakásból és a szerencsénk is megmaradjon

Mutatjuk a tuti módszert, hogyan űzzük ki otthonunkból a pókot

Fotó: Huszár Gábor

Irtózatos lények mászkálnak a lakásban, ahogy jön a hideg apró ízeltlábúak lepik el otthonunkat a meleget keresve. Bár sokan ódzkodnak a kiírásuktól már csak a babona miatt is, de a szíves vendéglátás is távol áll majd mindenkitől. Mutatjuk a tuti módszert, hogyan űzzük ki a pókot a lakásból anélkül, hogy búcsút intsünk a szerencsénknek.

tuti módszer
Mutatjuk a tuti módszert, hogyan űzzük ki a pókot a lakásból
Fotó: Robert Petrovic / Forrás:  Shutterstock

Mutatjuk a tuti módszert, hogyan űzzük ki a pókot a lakásból?

Régebben a pókokat a jólét, a pénz és a jó hír jelképeinek tartották, mert szorgalmasan szőtték a hálójukat, ami a munkát és a kitartást is szimbolizálta. Manapság inkább csak attól félünk, hogy ránk mászik vagy hogy megjelenésével esetleg igénytelennek tartanak minket a nálunk megjelent vendégek. Akik azonban még hisznek a babonában, azoknak sem kell bérleti szerződést kötniük a hálószövővel, íme néhány módszer a barcsi Károlyi Markas Margittól, aki takarítással foglalkozik. 

  • Illóolajok használata

A pókok nem szeretik az erős illatokat, különösen a borsmenta, a teafa illetve a citrom- vagy narancsolajat kerülik. Ha ezekből az olajokból 15-15 cseppnyit elkeverünk 2 deciliter vízben és bepermetezzük vele az ablakkereteket, ajtókat, sarkokat és sötét zugokat, akkor valószínű a pókok ott nem fognak megtelepedni. Ez nem árt a pókoknak, csak elriasztja őket, mert az illat túl intenzív számukra.

  • Ecetes víz

Az ecet szaga szintén zavarja a pókokat, így ha csinálunk egy keveréket, melynek fele ecet fele víz, és befújjuk vele azokat a helyeket, ahol gyakran megjelennek, garantált, hogy többé ott nem találkozhatunk velük. Ez természetes fertőtlenítő is, tehát tisztít és riaszt egyszerre.

  • Sütőpor a küszöbön

Ha sütőport szórunk az ajtó elé, a pókok és más mászó rovarok elkerülik a bejáratot. Olcsó módszer, de nem mindenkinél válik be. 

  • Természetes „riasztók” a közelben

Néhány növény, mint a mentafélék, a citromfű vagy a levendula olyan illatot árasztanak, amit nem szeretnek a pókok, így kisebb az esélye a felbukkanásuknak.

  • +1 Türelem és kímélet

Ha találunk egy pókot, fogjuk meg egy pohárral és papírral, majd engedjük ki a szabadba, lehetőleg bokros, védett helyre. A pók így életben marad, mi pedig nyugodtan aludhatunk — a babona szerint a szerencséket is megőrizzük.

191003-pók-KA
Illóolajokkal is elűzhetjük a hívatlan vendégeket
Fotó: Kiss Annamarie

Hogyan előzzük meg, hogy beköltözzenek otthonunkba a pókok?

Margit néni nagy rutinnal rendelkezik pókirtásban, de azt mondja a legjobb a megelőzés. Hiszen ha nem tud beköltözni, nem is kell elűzni a hívatlan vendéget. 

  • Tisztán tartás és pókháló mentesítés

Megelőzésként a legjobb az, ha folyamatosan tisztán tarjuk otthonunkat, rendszeresen takarítunk és a pókhálókat is eltávolítjuk a sarokból. A pókok leginkább nyugodt, poros, sötét helyeket kedvelnek. Rendszeres porszívózással, takarítással és a pókhálók eltávolításával elveszed a kedvüket attól, hogy visszatérjenek.

  • Nyílások, rések lezárása

A pókok sokszor apró réseken, ablakkereteken, szellőzőkön keresztül jutnak be az otthonunkba. Ha ezeket szilikonnal, gumiszigeteléssel lezárjuk, kevesebb eséllyel jutnak be újra.

 

