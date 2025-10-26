október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosság

2 órája

Így mérgezed magad szépen lassan, ha nem jól fűtesz be

Címkék#tűzeset#papírhulladék#fa

A katasztrófavédelem minden évben figyelmeztet: nem szabad mindent eltüzelni, amit otthon találunk. Ahogy beköszöntöttek az őszi hidegek, egyre több háztartásban gyújtanak be a tüzelőanyagokkal újra a kályhákba, kazánokba. A fűtési szezon kezdetével azonban nemcsak a meleg kerül a lakásokba, hanem – a nem megfelelő tüzelés esetén – akár a mérgező anyagok is.

Bodor Nikolett

Sok család próbál spórolni a tüzelőanyagon – de nem minden megoldás biztonságos. Egyre többen dobják a tűzre a háztartási hulladék egy részét, például régi bútorlapokat, festett fát, műanyag csomagolásokat, elhasznált ruhákat, gumidarabokat és más, éghetőnek tűnő anyagokat. Noha sokan helyesnek tartják ezeket a tüzelőanyagokat, valójában nemcsak a fűtőberendezésre vannak káros hatással, hanem mérgező gázokat is kibocsátanak, amelyek zárt térben különösen veszélyesek az egészségre.

Te mit használsz tüzelőanyagnak? Fotó: Karnok Csaba
Te mit használsz tüzelőanyagnak? 
Fotó: Karnok Csaba

Idén már ötven alkalommal kellett a Somogy vármegyei tűzoltóknak kéménytűzhöz vonulniuk. A szakemberek tapasztalatai szerint a tűzesetek jelentős részéért a nem megfelelő anyagok használata felelős.

Tüzelőanyagok helyes használata

A háztartási hulladék, a lakkozott, festett vagy nedves fa, valamint olyan anyagok, mint a rétegelt lemez bútorlapok, PET-palackok, fáradt olaj és színes papírhulladék elégetése során mérgező, egészségre káros gázok szabadulnak fel. Ezek nemcsak a kályhát és a kéményt károsítják, hanem súlyosan szennyezik a levegőt, jelentős veszélyt jelentve a lakók egészségére és a környezetre egyaránt.
– A megfelelő tüzelőanyagot gondosan kell megválasztani – figyelmeztetett Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. – Szilárd tüzelővel működő fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fa égethető el. Hozzátette, hogy a nedves fa eltüzelésekor ugyanis a kéményben a vízgőz, a korom és a kátrány keveréke könnyen lerakódik, és idővel meggyulladhat.
A kémény belső keresztmetszete a lerakódott anyagok miatt beszűkülhet, ami füst visszaáramlásához vezethet a lakótérbe. Ha valaki két héten át kizárólag háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány gyűlik össze a kéményben és a fűtőberendezésben, mint más esetben egy teljes fűtési szezon alatt. A kémény falán felhalmozódott vastag réteg a fűtés hatására izzani kezdhet, és akár lángra is lobbanhat, ami súlyos tűzesetet idézhet elő.
Bármit is használunk tüzelőanyagként, elengedhetetlen a kémények rendszeres tisztítása, hiszen a lerakódások komoly veszélyt jelentenek, és akár szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek. A kéménnyel rendelkező háztartások évente egyszer jogosultak ingyenes kéményseprésre, amit érdemes kihasználni a biztonság érdekében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu