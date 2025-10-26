Így mérgezed magad szépen lassan, ha nem jól fűtesz be

Sok család próbál spórolni a tüzelőanyagon – de nem minden megoldás biztonságos. Egyre többen dobják a tűzre a háztartási hulladék egy részét, például régi bútorlapokat, festett fát, műanyag csomagolásokat, elhasznált ruhákat, gumidarabokat és más, éghetőnek tűnő anyagokat. Noha sokan helyesnek tartják ezeket a tüzelőanyagokat, valójában nemcsak a fűtőberendezésre vannak káros hatással, hanem mérgező gázokat is kibocsátanak, amelyek zárt térben különösen veszélyesek az egészségre.

Te mit használsz tüzelőanyagnak?

Fotó: Karnok Csaba

Idén már ötven alkalommal kellett a Somogy vármegyei tűzoltóknak kéménytűzhöz vonulniuk. A szakemberek tapasztalatai szerint a tűzesetek jelentős részéért a nem megfelelő anyagok használata felelős.

Tüzelőanyagok helyes használata

A háztartási hulladék, a lakkozott, festett vagy nedves fa, valamint olyan anyagok, mint a rétegelt lemez bútorlapok, PET-palackok, fáradt olaj és színes papírhulladék elégetése során mérgező, egészségre káros gázok szabadulnak fel. Ezek nemcsak a kályhát és a kéményt károsítják, hanem súlyosan szennyezik a levegőt, jelentős veszélyt jelentve a lakók egészségére és a környezetre egyaránt.

– A megfelelő tüzelőanyagot gondosan kell megválasztani – figyelmeztetett Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. – Szilárd tüzelővel működő fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fa égethető el. Hozzátette, hogy a nedves fa eltüzelésekor ugyanis a kéményben a vízgőz, a korom és a kátrány keveréke könnyen lerakódik, és idővel meggyulladhat.

A kémény belső keresztmetszete a lerakódott anyagok miatt beszűkülhet, ami füst visszaáramlásához vezethet a lakótérbe. Ha valaki két héten át kizárólag háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány gyűlik össze a kéményben és a fűtőberendezésben, mint más esetben egy teljes fűtési szezon alatt. A kémény falán felhalmozódott vastag réteg a fűtés hatására izzani kezdhet, és akár lángra is lobbanhat, ami súlyos tűzesetet idézhet elő.

Bármit is használunk tüzelőanyagként, elengedhetetlen a kémények rendszeres tisztítása, hiszen a lerakódások komoly veszélyt jelentenek, és akár szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek. A kéménnyel rendelkező háztartások évente egyszer jogosultak ingyenes kéményseprésre, amit érdemes kihasználni a biztonság érdekében.