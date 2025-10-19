október 19., vasárnap

Túl gyorsan leég a tűzifa, jól gyújtasz be egyáltalán? Van néhány trükk, amivel tovább tart a meleg az otthonodban

tűz, hő, tűzifa

A fatüzelés évszázadok óta bevált, környezetbarát és gazdaságos módszer, de ahhoz, hogy igazán hatékony legyen, nem mindegy, hogyan gyújtjuk meg és tartjuk életben a tüzet. Szerencsére léteznek olyan technikák, amelyekkel a tűzifa hosszabban és tisztábban ég, kevesebb füsttel és több hővel – ezek ismerete nemcsak spórolást jelent, hanem a környezetünk védelmét is szolgálja.

Bodor Nikolett
Túl gyorsan leég a tűzifa, jól gyújtasz be egyáltalán? Van néhány trükk, amivel tovább tart a meleg az otthonodban

Fotó: Karnok Csaba

Valójában nem is olyan nehéz takarékosan bánni a tűzifával, és minden egyes rönkből a lehető legtöbb meleget kinyerni. A hatékony tüzelés alapja mindössze két egyszerű, könnyen betartható szabály. Ha ezeket következetesen alkalmazzuk, nemcsak kevesebb tűzifa, amire szükségünk lesz, de tovább ég, egyenletesebben melegít, és kevesebb füsttel terheli a környezetet is. Röviden: több meleg, kevesebb pazarlás – és mindez minimális odafigyeléssel elérhető. 

Tűzifa tippek 

A rutinos fűtők pontosan tudják, hogy a tűz akkor ég hatékonyabban és tovább, ha a fahasábokat szorosan, csak minimális hézaggal helyezzük egymás mellé. Ennek oka, hogy a kevesebb levegő a rönkök között lassabb, de stabilabb égést eredményez. A tűzrakás sorrendje is fontos: legalulra kerüljenek a vastagabb hasábok, föléjük a kisebbek, a tetejére pedig a gyújtós és a faforgács. Ez a rétegezett, kúpos elrendezés elősegíti, hogy a láng fentről indulva fokozatosan égesse el az alatta lévő rétegeket – fentről lefelé haladva biztosít hosszú égési időt és egyenletes hőleadást. 

 

Tűzifa: hogyan gyújtsunk be helyesen a kandallóban vagy kályhában?

A hatékony fűtés másik kulcsa a helyes tűzgyújtási technika. A legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha felülről indítjuk a folyamatot. Érdemes néhány száraz, vékony ággal kezdeni – ezek gyorsan lángra kapnak, és elegendő hőt termelnek ahhoz, hogy a vastagabb rönkök is fokozatosan átmelegedjenek. A keletkező magas hőfok fokozatosan felhevíti az alatta lévő nagyobb fahasábokat, amelyek így hosszabb ideig és egyenletesebben adják le a hőt. 

– Ahhoz, hogy a fa ne égjen le túl gyorsan, elég annyi, hogy a huzatot kicsit visszafogjuk – ilyenkor nem ég olyan hevesen – magyarázta Meiszterics László, a Meistro Lovastanya tulajdonosa. – Ha egyszer bemelegszik a rendszer, akár 24 órán át is képes tartani a meleget. Ilyen szempontból a cserépkályha sokkal hatékonyabb.

–Én is kipróbáltam azt a módszert, hogy fentről lefelé gyújtom be a tüzet: felülre kerülnek a kisebb ágak, alulra a vastagabb hasábok. Nem gondoltam volna, hogy ez működik, de tényleg bevált – sokkal egyenletesebben és tisztábban ég így a fa – tette hozzá.

Ha odafigyelünk ezekre az apró, de hasznos részletekre, jelentősen csökkenthetjük a tűzifa-fogyasztást, miközben otthonunkat melegen és barátságosan tarthatjuk a fagyos hónapokban is. 

 

