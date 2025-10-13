2 órája
A leggyorsabbnak hat perc se kellett, hogy felérjen a csúcsra
Volt, aki hat perc alatt teljesítette, a többség 8-10 perc alatt ért fel a 33. emeletre a hagyományos lépcsőfutó-bajnokságon. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén 23. alkalommal rendezte meg Budapesten, harmadszor a MOL Campuson a versenyt.
A MOL Campus 143 méter magas toronyháza Magyarország legmagasabb irodaépülete. A verseny során a résztvevőknek a rajttól a célig 33 emeletet, azaz összesen 754 lépcsőfokot kellett megmászniuk, ami függőlegesen 133,5 méteres szintkülönbséget jelent. A tűzoltók bevetési védőruhában, légzőkészülékes álarccal és sisakkal teljesítették a távot, ami mintegy huszonöt kilogrammos plusz terhet jelentett számukra.
Tűzoltók nemzetközi lépcsőfutó versenye
133 egyéni versenyző és 35 csapat vállalta az emberpróbáló kihívást. A rajtpisztoly reggel kilenc órakor dördült el, ekkorra pedig már készenlétben álltak az ország különböző pontjairól érkező hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy a lépcsőfutás történetében harmadik alkalommal a MOL Campuson rendezett versenyen részt vegyenek. A megmérettetés nemzetközi rangját jelzi, hogy Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek versenyzők.
Somogyból 18-an indultak, közülük 12-en a siófoki tűzoltóságról. – Én, mint az állomány parancsnoka fontosnak tartom, hogy példát mutassak, így magam is neveztem a versenyre – mondta el Szabó Norbert, siófoki tűzoltóparancsnok, aki felkészítette a csapatot.
A felkészülés helyszíne egy magas épület volt Siófokon: egy 12 emeletes szállodában kaptak lehetőséget a gyakorlásra. Eleinte sportöltözetben kezdték a felkészülést, tízszer-tizenötször is felfutottak a 12. emeletre. Később már bevetési öltözetben, az utolsó hetekben pedig légzőkészülékben gyakoroltak.
– Úgy gondolom, hogy ez a verseny nemcsak fizikai kihívás, hanem közösségkovácsoló élmény is. Együtt küzdünk meg a rengeteg lépcsővel, amely valóban komoly megpróbáltatás. Aki már túljutott rajta, tudja, mennyire nehéz fejben és testben egyaránt végigcsinálni. Ez egyfajta próbatétel mindenki számára: megtapasztalni, mit bír a saját ereje, és képes-e végigcsinálni – tette hozzá.
Antalicz-Gergelics Natália, a tűzoltó női egyéni III. korcsoport I. helyezettje elmondta, hogy körülbelül húsz évvel ezelőtt volt rajta először légzőkészülék, de mivel az elmúlt két évtizedben más feladatkörbe került, így nem használta rendszeresen. Ezért most újra meg kellett tanulnia a használatát. – Ez komoly kihívás volt, de a kollégák sokat segítettek a gyakorlásban – nyilatkozta az első lépcsőfutóversenyéről Antalicz-Gergelics Natália, a Somogy Vármegyei Védelmi Bizottság titkár-helyettese. – A verseny jól sikerült, bár volt bennem egy kis félelem, hogy meg tudom-e csinálni, hiszen ennyi emelettel egyszerre sehol sem találkozik az ember vidéken. Gyakorláskor nyolc emeletet másztunk meg egyszerre a tűzoltóság melletti épületben, majd lifttel leereszkedtünk, ismét felmentünk, majd újra lementünk. Ezalatt az embernek volt ideje pihenni és visszanyugtatni a pulzusát, ám a versenyen erre nem volt lehetőség, hiszen ott folyamatosan haladni kellett, megállás nélkül – tette hozzá.
Eredmények:
A férfiak I. korcsoportjában Somogyból a kaposvári Landor Patrik érte el a legjobb időt, míg a siófoki Solymosi Barna Balázs a negyedik helyen végzett. A férfiak II. korcsoportjában a siófoki Varga Martin a hetedik, Borbély György pedig a kilencedik helyet szerezte meg.
Antalicz-Gergelics Natália és Mészárosné Szalontai Szilvia életük első lépcsőfutó versenyén megelőzték a többi női résztvevőt: Natália az első helyen, Szilvia pedig a másodikon végzett.
A nagyatádi Kiss János ugyan javított tavalyi eredményén, de korosztályában a második helyen zárt, így lecsúszott a dobogó legfelső fokáról.
A férfi párosok youngster kategóriájában Borbély György és Varga Martin a harmadik legjobb időt érték el, míg Csizmadia Norbert és Solymosi Barna a negyedik helyen végeztek. A vegyes párosok között Szabó Norbert és Kadarkuti Csabáné Gulyás Gréta az ötödik helyet szerezték meg.
A leggyorsabb női hivatásos tűzoltó versenyzőnek járó főigazgatói különdíjat Antalicz-Gergelics Natália (Somogy VMKI) kapta meg.
Bár dobogóra nem állhattak, az emberpróbáló kihívást teljesítették Kersák József, Nagy Tamás, Puhász Bálint, Györgyi Gyula, Szita Ferenc, Vidovics Attila, Kovács Bálint és Kiss László is.