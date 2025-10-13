A leggyorsabbnak hat perc se kellett, hogy felérjen a csúcsra

A MOL Campus 143 méter magas toronyháza Magyarország legmagasabb irodaépülete. A verseny során a résztvevőknek a rajttól a célig 33 emeletet, azaz összesen 754 lépcsőfokot kellett megmászniuk, ami függőlegesen 133,5 méteres szintkülönbséget jelent. A tűzoltók bevetési védőruhában, légzőkészülékes álarccal és sisakkal teljesítették a távot, ami mintegy huszonöt kilogrammos plusz terhet jelentett számukra.

Lépcsőfutó bajnokság a tűzoltók részére – fizikai erőpróba és közösségi összefogás

Tűzoltók nemzetközi lépcsőfutó versenye

133 egyéni versenyző és 35 csapat vállalta az emberpróbáló kihívást. A rajtpisztoly reggel kilenc órakor dördült el, ekkorra pedig már készenlétben álltak az ország különböző pontjairól érkező hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy a lépcsőfutás történetében harmadik alkalommal a MOL Campuson rendezett versenyen részt vegyenek. A megmérettetés nemzetközi rangját jelzi, hogy Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek versenyzők.

Igazi közösségkovácsoló élmény is a bajnokság

Somogyból 18-an indultak, közülük 12-en a siófoki tűzoltóságról. – Én, mint az állomány parancsnoka fontosnak tartom, hogy példát mutassak, így magam is neveztem a versenyre – mondta el Szabó Norbert, siófoki tűzoltóparancsnok, aki felkészítette a csapatot.

A felkészülés helyszíne egy magas épület volt Siófokon: egy 12 emeletes szállodában kaptak lehetőséget a gyakorlásra. Eleinte sportöltözetben kezdték a felkészülést, tízszer-tizenötször is felfutottak a 12. emeletre. Később már bevetési öltözetben, az utolsó hetekben pedig légzőkészülékben gyakoroltak.

– Úgy gondolom, hogy ez a verseny nemcsak fizikai kihívás, hanem közösségkovácsoló élmény is. Együtt küzdünk meg a rengeteg lépcsővel, amely valóban komoly megpróbáltatás. Aki már túljutott rajta, tudja, mennyire nehéz fejben és testben egyaránt végigcsinálni. Ez egyfajta próbatétel mindenki számára: megtapasztalni, mit bír a saját ereje, és képes-e végigcsinálni – tette hozzá.

Tizenkettő fő indult el a siófoki tűzoltóságról

Antalicz-Gergelics Natália, a tűzoltó női egyéni III. korcsoport I. helyezettje elmondta, hogy körülbelül húsz évvel ezelőtt volt rajta először légzőkészülék, de mivel az elmúlt két évtizedben más feladatkörbe került, így nem használta rendszeresen. Ezért most újra meg kellett tanulnia a használatát. – Ez komoly kihívás volt, de a kollégák sokat segítettek a gyakorlásban – nyilatkozta az első lépcsőfutóversenyéről Antalicz-Gergelics Natália, a Somogy Vármegyei Védelmi Bizottság titkár-helyettese. – A verseny jól sikerült, bár volt bennem egy kis félelem, hogy meg tudom-e csinálni, hiszen ennyi emelettel egyszerre sehol sem találkozik az ember vidéken. Gyakorláskor nyolc emeletet másztunk meg egyszerre a tűzoltóság melletti épületben, majd lifttel leereszkedtünk, ismét felmentünk, majd újra lementünk. Ezalatt az embernek volt ideje pihenni és visszanyugtatni a pulzusát, ám a versenyen erre nem volt lehetőség, hiszen ott folyamatosan haladni kellett, megállás nélkül – tette hozzá.