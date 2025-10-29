Somogyi tűzoltók a világ legjobbjai között: két magyar hős Dallasban

Péntek este ért véget a texasi Dallasban rendezett 2025-ös World Firefighter Championship, amely a világ egyik legkeményebb tűzoltóversenye. A mezőnyben két somogyi önkéntes, Kiss János és Szita Ferenc is indult, akik nemcsak egyéniben, hanem csapatban is megmutatták, hogy a magyar tűzoltók felkészültsége világszinten is kiemelkedő.

Somogyi tűzoltók a 2025-ös World Firefighter Championship

Tűzoltók a világ elitjében

Kiss János, a Bolhási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja már rutinos versenyzőnek számít a nemzetközi porondon. Két évvel ezelőtt Floridában megszerezte a Lion’s Den tagságot, amellyel a világ elitjéhez csatlakozhatott. Bár tavaly nem sikerült a top 10-be jutnia, idén újult erővel vágott neki a szezonnak. Augusztusban a Firefit Európa- és Magyar-bajnokságon 1:37,49 perces idővel országos csúcsot futott a 45 év felettiek kategóriájában, és első magyarként kiérdemelte a „HAIX Legend” címet, és úgy érezte, eljött az idő, hogy ismét megméresse magát a legnagyobbakkal.

Dallasban az első napon már a tabella harmadik helyére küzdötte magát. A következő napokban párban is rajthoz állt – nem is akárkivel: a cseh Miro Michlovsky-val, aki két éve kölcsönadta neki a saját versenyruháját, miután felszerelése elkeveredett a repülőtéren.

Magyar tűzoltók a világ legjobbjai között

– Az amerikai pálya valamivel nehezebb, mivel a használt tömlőik is súlyosabbak a mieinknél – mondta el Kiss János lapunknak. A feladat úgy kezdődött, hogy egy 19 kilós tömlővel kellett felmenni három emeletet, majd kihajolva egy egykilós, feltekert tömlőt kellett felhúzni. Az emeletekről egyenként kellett leereszkedni, miközben kötelező volt a korlát érintése – ez része a szabályzatnak. Úgy gondolom, hogy aki ezt a versenyszámot teljesíteni szeretné, annak nagyon felkészültnek kell lennie. Hozzátette: edzés nélkül ez komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára, hiszen hirtelen, nagy fizikai igénybevételről van szó. Mindezek ellenére ez egy nagyon szép eredmény, de jövőre mindenképpen szeretnénk még javítani rajta a jobb helyezés érdekében.

Kiss János a csapatversenyben is részt vett: az európai tűzoltók körében ismert cseh sporttársakkal – Maros Bosela-val, Jakub Sifra-val, Tomas Bobis-sal és Miro Michlovsky-val – Pink Flamingók néven indultak. Bár teljesítményük kiemelkedő volt, másfél másodperccel lemaradtak a döntőről. A zárónapon Kiss János ismét erős formát mutatott, ám az áhított dobogóról végül lemaradt: a 45–49 éves korosztályban a világbajnokság 4. helyét szerezte meg – ez azonban így is a magyar tűzoltósport egyik legjobb nemzetközi eredménye.