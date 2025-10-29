október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Somogyi tűzoltók a világ legjobbjai között: két magyar hős Dallasban

Címkék#Dallasban#Szita Ferenc#Kiss János

A világ legerősebb és legkitartóbb tűzoltói között két somogyi versenyző is bizonyított Dallasban. Kiss János és Szita Ferenc önkéntes tűzoltó a 2025-ös World Firefighter Championship mezőnyében álltak rajthoz, ahol 20 ország 380 versenyzője küzdött a világ legjobbja címért.

Bodor Nikolett
Somogyi tűzoltók a világ legjobbjai között: két magyar hős Dallasban

Péntek este ért véget a texasi Dallasban rendezett 2025-ös World Firefighter Championship, amely a világ egyik legkeményebb tűzoltóversenye. A mezőnyben két somogyi önkéntes, Kiss János és Szita Ferenc is indult, akik nemcsak egyéniben, hanem csapatban is megmutatták, hogy a magyar tűzoltók felkészültsége világszinten is kiemelkedő.

Somogyi tűzoltók a 2025-ös World Firefighter Championship
 Somogyi tűzoltók a 2025-ös World Firefighter Championship

Tűzoltók a világ elitjében

Kiss János, a Bolhási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja már rutinos versenyzőnek számít a nemzetközi porondon. Két évvel ezelőtt Floridában megszerezte a Lion’s Den tagságot, amellyel a világ elitjéhez csatlakozhatott. Bár tavaly nem sikerült a top 10-be jutnia, idén újult erővel vágott neki a szezonnak. Augusztusban a Firefit Európa- és Magyar-bajnokságon 1:37,49 perces idővel országos csúcsot futott a 45 év felettiek kategóriájában, és első magyarként kiérdemelte a „HAIX Legend” címet, és úgy érezte, eljött az idő, hogy ismét megméresse magát a legnagyobbakkal.

Dallasban az első napon már a tabella harmadik helyére küzdötte magát. A következő napokban párban is rajthoz állt – nem is akárkivel: a cseh Miro Michlovsky-val, aki két éve kölcsönadta neki a saját versenyruháját, miután felszerelése elkeveredett a repülőtéren. 

Magyar tűzoltók a világ legjobbjai között
Magyar tűzoltók a világ legjobbjai között

– Az amerikai pálya valamivel nehezebb, mivel a használt tömlőik is súlyosabbak a mieinknél – mondta el Kiss János lapunknak. A feladat úgy kezdődött, hogy egy 19 kilós tömlővel kellett felmenni három emeletet, majd kihajolva egy egykilós, feltekert tömlőt kellett felhúzni. Az emeletekről egyenként kellett leereszkedni, miközben kötelező volt a korlát érintése – ez része a szabályzatnak. Úgy gondolom, hogy aki ezt a versenyszámot teljesíteni szeretné, annak nagyon felkészültnek kell lennie. Hozzátette: edzés nélkül ez komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára, hiszen hirtelen, nagy fizikai igénybevételről van szó. Mindezek ellenére ez egy nagyon szép eredmény, de jövőre mindenképpen szeretnénk még javítani rajta a jobb helyezés érdekében.

Kiss János a csapatversenyben is részt vett: az európai tűzoltók körében ismert cseh sporttársakkal – Maros Bosela-val, Jakub Sifra-val, Tomas Bobis-sal és Miro Michlovsky-val – Pink Flamingók néven indultak. Bár teljesítményük kiemelkedő volt, másfél másodperccel lemaradtak a döntőről. A zárónapon Kiss János ismét erős formát mutatott, ám az áhított dobogóról végül lemaradt: a 45–49 éves korosztályban a világbajnokság 4. helyét szerezte meg – ez azonban így is a magyar tűzoltósport egyik legjobb nemzetközi eredménye.

Szita Ferenc, a böhönyei önkéntes tűzoltó először mérette meg magát az Egyesült Államokban. Már a magyar bajnokságban is bizonyította, hogy a kihívások éltetik, így nem volt kérdés, hogy egyéniben és párosban is elindul.

Egyéniben a középmezőnyben végzett, míg párosban Tallós Viktóriával, a magyar csapat harmadik tagjával a 19. helyen zártak. Ez különösen értékes eredmény, hiszen a versenyen a világ legjobb, profi tűzoltói álltak rajthoz, akik napi szinten készülnek ilyen megmérettetésekre.

  • A World Firefighter Championship nem csupán sportesemény, hanem a tűzoltók fizikai és mentális állóképességét, csapatszellemét és emberi helytállását is ünnepli. A somogyi hősök szereplése újabb bizonyíték arra, hogy a magyar önkéntes tűzoltók világszinten is méltó képviselői a szakma legnemesebb értékeinek: bátorságnak, kitartásnak és bajtársiasságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu