Rejtély: UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?

Helyzethez illő az X-akták zenéje Vastag Csaba legújabb Instagram-posztjában, ugyanis az énekes valami egészen szokatlan dolgot videózott le, írta a borsonline.hu - az UFO-k sokakat foglalkoztatnak szerte a világon.

UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?

Rendkívül gyorsan mozgó dolog szállt el kamerája előtt

Ti is észrevettétek azt a kis furcsaságot? Szerintetek mi lehet? - írta a zenész elmélkedve a videóhoz.

Csaba egy hőlégballont videózott az égen, azonban valami rendkívül gyorsan mozgó dolog szállt el kamerája előtt. Bár a rejtélyes tárgy egy szempillantás alatt eltűnt, azt ki lehetett venni, hogy fekete színű volt.

Azt nem tudni, hogy a felvétel elég bizonyíték-e ahhoz, hogy az énekes felcsapjon UFO-vadásznak, de ha te is kíváncsi vagy rá, akkor ide kattintva megtekintheted!

Vadászgéppel üldözte az UFO-t a kaposvári légtérben - beterítette a kabint nappali világosságra

Ha Magyarországon szóba kerülnek az azonosítatlan repülő tárgyak, a kaposvári Knoll Gyula valamilyen szinten kapcsolódik hozzá , írta 2017-ben a Sonline.hu.

Ha Magyarországon szóba kerülnek az azonosítatlan repülő tárgyak, a kaposvári Knoll Gyula valamilyen szinten kapcsolódik hozzá , írta 2017-ben a Sonline.hu.

4-500 méteres magasabban – emlékezett vissza Knoll Gyula. – Azt hittem, egy kolléga, ezért rákérdeztem a repülésvezetőre, küldtek-e másik gépet a légterembe, de nemleges választ kaptam. Az azonosítatlan repülő objektum Knoll Gyula gépe fölé szállt, és beterítette a kabint nappali világosságra, majd nyugatnak repült.