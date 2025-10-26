október 26., vasárnap

Nagy talány

38 perce

Rejtély: UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?

Tanácstalanul fordult rajongóihoz az énekes. UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?

Harsányi Miklós
Rejtély: UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?

Fotó: New Africa

Helyzethez illő az X-akták zenéje Vastag Csaba legújabb Instagram-posztjában, ugyanis az énekes valami egészen szokatlan dolgot videózott le, írta a borsonline.hu - az UFO-k sokakat foglalkoztatnak szerte a világon.

UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?
 UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?

Rendkívül gyorsan mozgó dolog szállt el kamerája előtt

Ti is észrevettétek azt a kis furcsaságot? Szerintetek mi lehet? - írta a zenész elmélkedve a videóhoz.

Csaba egy hőlégballont videózott az égen, azonban valami rendkívül gyorsan mozgó dolog szállt el kamerája előtt. Bár a rejtélyes tárgy egy szempillantás alatt eltűnt, azt ki lehetett venni, hogy fekete színű volt.

 

Rejtély: UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba?

Azt nem tudni, hogy a felvétel elég bizonyíték-e ahhoz, hogy az énekes felcsapjon UFO-vadásznak, de ha te is kíváncsi vagy rá, akkor ide kattintva megtekintheted!

 

Vadászgéppel üldözte az UFO-t a kaposvári légtérben - beterítette a kabint nappali világosságra

  • Ha Magyarországon szóba kerülnek az azonosítatlan repülő tárgyak, a kaposvári Knoll Gyula valamilyen szinten kapcsolódik hozzá, írta 2017-ben a Sonline.hu. 
  • – 1959. július 21-én Kaposvár felett repültem éjjel 4000 méteres magasságban, kinéztem a lokátorból, mert tartani akartam a légteremet, amikor Dombóvár felől egy nagy fényesség közeledett felém 4-500 méteres magasabban – emlékezett vissza Knoll Gyula. – Azt hittem, egy kolléga, ezért rákérdeztem a repülésvezetőre, küldtek-e másik gépet a légterembe, de nemleges választ kaptam.
  • Az azonosítatlan repülő objektum  Knoll Gyula gépe fölé szállt, és beterítette a kabint nappali világosságra, majd nyugatnak repült.
UFO-król szóló hírekkel rajtolt a 2025-ös év. Képünk illusztráció!
UFO-król szóló hírekkel rajtolt a 2025-ös év. Képünk illusztráció!

 

 

 

 

