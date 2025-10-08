1 órája
Ugráló medve hódít az interneten
Állítólag a fiatalabb korosztály tagjai közül majdnem mindenki találkozott olyan videóval, amelyben egy medve ugrál a trambulinon a hátsó kertben és az beszakad alatta. Az ugráló medve videók vírusként terjednek.
Az elmúlt időszakban elárasztották a világhálót a hasonló jelenetek, amelyekben medvék, mosómedvék vagy más vadak az éjszaka közepén beszöknek egy kertbe, majd felmásznak a trambulinra és ugrálnak rajta szórakozásból. Ezek a videók általában vírusként terjedővé váltak, és annyira élethűek, hogy az emberek 99 százaléka nem tudja eldönteni, hogy a valóságot látják-e. Kiderült, hogy nem. Az első ugráló medve videót egy magyar mestereséges intelligencia szakértő készítette azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a valóság és az MI-vel előállított tartalom közötti határvonal gyakorlatilag mára eltűnt. A kísérlet pedig olyan jól sikerült, hogy azóta csaknem 80 millióan látták a videóját, ami trenddé vált, rengeteg követővel.
Gyorsan terjed az ugráló medve videó
Somogyi gímszarvas még nem bukfencezett egyet az ugrálóvárban, de lehet, hogy ennek is eljön az ideje. Az állati videók mögött felsejlik a beköszönő lehetőség, hogy az emberek világát is manipulálni lehet, sőt egyesek szerint ez szükségszerűen velejár a modern, technológiák vezérelte élettel. A valóság relatívvá vált, és hovatovább az ember csak a belső iránytűjében bízhat. S még az a jobbik eset, ha az erkölcsi értékek iránytűi másokkal egy irányba húznak, mert akkor megegyezéses alapon megállapodhatunk egy valóságban. S reméljük, hogy ez lesz, minden világok legjobbika.