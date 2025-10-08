Ugráló medve hódít az interneten

Az elmúlt időszakban elárasztották a világhálót a hasonló jelenetek, amelyekben medvék, mosómedvék vagy más vadak az éjszaka közepén beszöknek egy kertbe, majd felmásznak a trambulinra és ugrálnak rajta szórakozásból. Ezek a videók általában vírusként terjedővé váltak, és annyira élethűek, hogy az emberek 99 százaléka nem tudja eldönteni, hogy a valóságot látják-e. Kiderült, hogy nem. Az első ugráló medve videót egy magyar mestereséges intelligencia szakértő készítette azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a valóság és az MI-vel előállított tartalom közötti határvonal gyakorlatilag mára eltűnt. A kísérlet pedig olyan jól sikerült, hogy azóta csaknem 80 millióan látták a videóját, ami trenddé vált, rengeteg követővel.

Élvezi a trambulinon töltött időt az ugráló medve

Fotó: AI

Gyorsan terjed az ugráló medve videó

Somogyi gímszarvas még nem bukfencezett egyet az ugrálóvárban, de lehet, hogy ennek is eljön az ideje. Az állati videók mögött felsejlik a beköszönő lehetőség, hogy az emberek világát is manipulálni lehet, sőt egyesek szerint ez szükségszerűen velejár a modern, technológiák vezérelte élettel. A valóság relatívvá vált, és hovatovább az ember csak a belső iránytűjében bízhat. S még az a jobbik eset, ha az erkölcsi értékek iránytűi másokkal egy irányba húznak, mert akkor megegyezéses alapon megállapodhatunk egy valóságban. S reméljük, hogy ez lesz, minden világok legjobbika.