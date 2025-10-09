október 9., csütörtök

Új defibrillátort kapott Balatonfenyves

Címkék#Balatonfenyvesen#önkormányzat#defibrillátor#Fonyódi Mentőalapítvány

A Fonyódi Mentőalapítvány támogatásával új automatikus újraélesztő készüléket helyeztek el a település közösségi terén. Az eszközzel együtt már négy defibrillátor áll rendelkezésre Balatonfenyvesen: az orvosi rendelőben, az önkormányzat épületében, a központi strandon és a mostani új helyszínen.

 

