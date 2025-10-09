Új defibrillátort kapott Balatonfenyves

A Fonyódi Mentőalapítvány támogatásával új automatikus újraélesztő készüléket helyeztek el a település közösségi terén. Az eszközzel együtt már négy defibrillátor áll rendelkezésre Balatonfenyvesen: az orvosi rendelőben, az önkormányzat épületében, a központi strandon és a mostani új helyszínen.