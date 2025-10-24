október 24., péntek

Új kollégiumi program indul Barcson és Kaposváron a diákok támogatására

A Kaposvári Szakképzési Centrum két kollégiumában is elindult a modellprogram, amely az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásában valósul meg, közel 134 millió forint vissza nem térítendő támogatással.

Lugosi Laura
A Barcsi Kollégiumban (67,38 millió Ft) és az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégiumban (66,93 millió Ft) zajló projektek célja a lemorzsolódás csökkentése, az esélyteremtés és a tehetséggondozás.

A program 2024 szeptembere és 2026 márciusa között valósul meg, és a sport, zene, művészetek, valamint mentorhálózat segítségével támogatja a diákok mentális jólétét, tanulmányi előrehaladását és közösségi beilleszkedését.
A fejlesztések között szerepel infrastrukturális korszerűsítés, ösztöndíjrendszer bevezetése, valamint innovatív pedagógiai és mentálhigiénés módszerek alkalmazása.

A projekt célja egy fenntartható, átadható kollégiumi modell kialakítása, amely országos szinten is hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához és a közösségek megerősítéséhez.

 

