Új kollégiumi program indul Barcson és Kaposváron a diákok támogatására

A Barcsi Kollégiumban (67,38 millió Ft) és az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégiumban (66,93 millió Ft) zajló projektek célja a lemorzsolódás csökkentése, az esélyteremtés és a tehetséggondozás.

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Forrás: kaposvarieotvos.hu

A program 2024 szeptembere és 2026 márciusa között valósul meg, és a sport, zene, művészetek, valamint mentorhálózat segítségével támogatja a diákok mentális jólétét, tanulmányi előrehaladását és közösségi beilleszkedését.

A fejlesztések között szerepel infrastrukturális korszerűsítés, ösztöndíjrendszer bevezetése, valamint innovatív pedagógiai és mentálhigiénés módszerek alkalmazása.