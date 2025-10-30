október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

41 perce

Új tagokkal szárnyal tovább a Főnix

Címkék#Főnix#nő#polgármester

Sonline.hu

A nagyasszonyi díj a közösség és az összetartozás jelképe, amely nagyon komoly rangot jelent. Akik ezt kiérdemelték, hosszú időn keresztül nem látványosan, de a szürke hétköznapok kitartó munkájával, fáradhatatlanul szolgálták a közösségüket - emelte ki köszöntőjében Katz Zoltán csokonyavisontai polgármester a településen közelmúltban megtartott nagyasszonyi díjátadón. Az ünnepség a Főnix Nagyasszonyok Egyesülete mindenkori legrangosabb eseménye, amelyet az elnökség a rendezvényt befogadó településsel minden szempontból igyekszik emlékezetessé tenni. Így történt ez a visontai rendezvényen is, ahol hét új nagyasszonyt avattak, többségében vármegyénkből. Előtte Porkoláb Lászlóné elnök mutatta be a 2007-ben alakult Főnixet, kiemelve: a kezdetben csak somogyiakból álló egyesület idővel nemzetközivé nőtte ki magát, ma már hazánkon kívül hét országban is vannak nagyasszonyaik . 

– Az egyetlen szervezet vagyunk az országban, amely ilyen módon ismeri el a közéletben kiemelkedő nők munkáját. Az elmúlt közel húsz esztendőben több mint százhatvan főt tüntettünk ki ezzel a címmel- húzta alá az elnök nem kis büszkeséggel. 

Arról is beszélt, hogy a tevékenységük nem csupán a díjátadásban merül ki, de vonzó programokkal is igyekeznek összetartani a nagyasszonyaikat. - Ez ugyan nem feltétele az elismerésnek, de a vezetőségünk azt szeretné, hogy aki csak teheti, évente legalább egy alkalommal jöjjön el valamelyik rendezvényünkre. A részvétel nem csupán remek kikapcsolódást jelenthet számukra, de ilyenkor lehetőség kínálkozik jókat beszélgetni is, a tapasztalatcsere, egymás jobb megismerése pedig erőt és hitet adhat a további munkánkhoz - emelte ki. 

Porkoláb Lászlóné arról is beszélt, hogy ugyan a nagyasszonyi díjhoz nem jár pénz, de hisznek abban, hogy az erkölcsi elismerés és a köszönet mindenkor többet ér az anyagiaknál és felemelőbb, maradandóbb is annál. Ezt követően került sor a díjátadásra. A nagyasszonyi cím mellé emlékplakettet, díszoklevelet és kitűzőt kapott a lábodi Fehér Györgyné, a csokonyavisontai Főgler Károlyné, a nagyatádi Huszics Klára, a tapsonyi Kőműves Jánosné, a komlói Simon András Györgyné, a pécsi Szabó Anna és a zákányfalui Szita Józsefné. 

A közös fényképezkedés és a köszöntők után került sor az idősek rendezvényein már megszokott kultúrműsorra, amelynek során alkalomhoz illő verseknek, gyönyörű daloknak és szép táncnak tapsolhatott a közönség. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu