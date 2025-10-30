Új tagokkal szárnyal tovább a Főnix

A nagyasszonyi díj a közösség és az összetartozás jelképe, amely nagyon komoly rangot jelent. Akik ezt kiérdemelték, hosszú időn keresztül nem látványosan, de a szürke hétköznapok kitartó munkájával, fáradhatatlanul szolgálták a közösségüket - emelte ki köszöntőjében Katz Zoltán csokonyavisontai polgármester a településen közelmúltban megtartott nagyasszonyi díjátadón. Az ünnepség a Főnix Nagyasszonyok Egyesülete mindenkori legrangosabb eseménye, amelyet az elnökség a rendezvényt befogadó településsel minden szempontból igyekszik emlékezetessé tenni. Így történt ez a visontai rendezvényen is, ahol hét új nagyasszonyt avattak, többségében vármegyénkből. Előtte Porkoláb Lászlóné elnök mutatta be a 2007-ben alakult Főnixet, kiemelve: a kezdetben csak somogyiakból álló egyesület idővel nemzetközivé nőtte ki magát, ma már hazánkon kívül hét országban is vannak nagyasszonyaik .

– Az egyetlen szervezet vagyunk az országban, amely ilyen módon ismeri el a közéletben kiemelkedő nők munkáját. Az elmúlt közel húsz esztendőben több mint százhatvan főt tüntettünk ki ezzel a címmel- húzta alá az elnök nem kis büszkeséggel.

Arról is beszélt, hogy a tevékenységük nem csupán a díjátadásban merül ki, de vonzó programokkal is igyekeznek összetartani a nagyasszonyaikat. - Ez ugyan nem feltétele az elismerésnek, de a vezetőségünk azt szeretné, hogy aki csak teheti, évente legalább egy alkalommal jöjjön el valamelyik rendezvényünkre. A részvétel nem csupán remek kikapcsolódást jelenthet számukra, de ilyenkor lehetőség kínálkozik jókat beszélgetni is, a tapasztalatcsere, egymás jobb megismerése pedig erőt és hitet adhat a további munkánkhoz - emelte ki.

Porkoláb Lászlóné arról is beszélt, hogy ugyan a nagyasszonyi díjhoz nem jár pénz, de hisznek abban, hogy az erkölcsi elismerés és a köszönet mindenkor többet ér az anyagiaknál és felemelőbb, maradandóbb is annál. Ezt követően került sor a díjátadásra. A nagyasszonyi cím mellé emlékplakettet, díszoklevelet és kitűzőt kapott a lábodi Fehér Györgyné, a csokonyavisontai Főgler Károlyné, a nagyatádi Huszics Klára, a tapsonyi Kőműves Jánosné, a komlói Simon András Györgyné, a pécsi Szabó Anna és a zákányfalui Szita Józsefné.