Vársz csomagot a Fülöp-szigetekről? Ha nem, akkor engedd el ezt az SMS-t!

A közösségi médiás üzenet kifejezetten megtévesztő volt: a közéleti szereplő nevében írt levél barátságos hangnemben érkezett, és kisebb pénzügyi segítséget kért. Mivel az üzenet valós személy profiljáról jött, könnyen hihetőnek tűnhetett volna.

A csalók már mindent bevetnek, a próbálkozás mindennapos Fotó: MW

A másik próbálkozásnál a csalók SMS-ben csomagátvételre hivatkoztak, és egy linkre irányították a címzettet, ahol személyes adatokat vagy bankkártyaszámot próbáltak megszerezni - mindezt egy +63-as előhívóval.

DPD-s üzenet egy fülöp-szigeteki számról? Fotó: MW

A módszerek egyre kifinomultabbak. A fiatalabb, digitális környezetben magabiztosan mozgó generáció gyakran felismeri a gyanús jeleket, de az idősebbek, a kevésbé rutinosak sokszor könnyen rászedhetők, főleg ha a csalók valós ismerősök profiljait vagy ismert cégek nevét használják.

Fontos, hogy mindenki körültekintően kezelje a váratlan üzeneteket, hivatkozásokat, csomagértesítőket vagy pénzkéréseket. A közösségi oldalak kétlépcsős hitelesítése, az SMS-ben érkező linkekkel szembeni óvatosság sok kellemetlenségtől megóvhat.