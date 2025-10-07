október 7., kedd

Újabb két borvidéken igazolták a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget

A Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence doréet (FD). A kórokozó 22 borvidékből már 17 helyen jelen van.

Harsányi Miklós

– A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat – közölte hétfőn a hivatal. –  A betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

A szőlő aranyszínű sárgaság jelentette kockázat miatt a Kormány intenzív felderítést rendelt el. A fokozott vizsgálat és a felelős termelői magatartás eredményeként két újabb borvidék azonosította a hatóság a betegség jelenlétét. A Balaton északi partján található Balatonfüred–Csopaki borvidéken, valamint az Egri borvidéken mutatták ki laboratóriumi vizsgálatok a fitoplazmát. 

 

