Újabb két borvidéken igazolták a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget

– A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat – közölte hétfőn a hivatal. – A betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

A kórokozó 22 borvidékből már 17 helyen jelen van

A szőlő aranyszínű sárgaság jelentette kockázat miatt a Kormány intenzív felderítést rendelt el. A fokozott vizsgálat és a felelős termelői magatartás eredményeként két újabb borvidék azonosította a hatóság a betegség jelenlétét. A Balaton északi partján található Balatonfüred–Csopaki borvidéken, valamint az Egri borvidéken mutatták ki laboratóriumi vizsgálatok a fitoplazmát.