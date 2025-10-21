október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehúzták a rolót

3 órája

Újabb nagy múltú gyár zár be a Dunántúlon, Romániában folytatják a termelést...

Címkék#gyár#Dél-Dunántúl#Zalakerámia Zrt#üzem#Világgazdaság

Sonline.hu

A Világgazdaság beszámolója szerint bezárt a Zalakerámia Zrt. romhányi üzeme, miután a teljes technológiai sort szétszerelték és Romániába szállították. A döntés oka a vállalat szerint a számukra kedvezőtlen hazai gazdasági és szabályozási környezet. A 4,5 millió négyzetméteres kapacitású gyár néhány éve még 5 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre, mostantól azonban csupán logisztikai feladatokat lát el.

A Világgazdaság beszámolója szerint bezárt a Zalakerámia Zrt. romhányi üzeme
Fotó: Zalakerámia

A Magyar Kerámia Szövetség korábban többször figyelmeztetett: a szén-dioxid-kvótaadó, a bányajáradék és az építőipari recesszió egyaránt veszélyezteti a hazai burkolólapgyártást. A Zalakerámia termelése így a jövőben a tófeji gyárra korlátozódik, a magyar piac ellátását részben a Romániába telepített gyártósorral, részben más külföldi üzemekből oldják meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu