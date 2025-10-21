Újabb nagy múltú gyár zár be a Dunántúlon, Romániában folytatják a termelést...

A Világgazdaság beszámolója szerint bezárt a Zalakerámia Zrt. romhányi üzeme, miután a teljes technológiai sort szétszerelték és Romániába szállították. A döntés oka a vállalat szerint a számukra kedvezőtlen hazai gazdasági és szabályozási környezet. A 4,5 millió négyzetméteres kapacitású gyár néhány éve még 5 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre, mostantól azonban csupán logisztikai feladatokat lát el.

Fotó: Zalakerámia

A Magyar Kerámia Szövetség korábban többször figyelmeztetett: a szén-dioxid-kvótaadó, a bányajáradék és az építőipari recesszió egyaránt veszélyezteti a hazai burkolólapgyártást. A Zalakerámia termelése így a jövőben a tófeji gyárra korlátozódik, a magyar piac ellátását részben a Romániába telepített gyártósorral, részben más külföldi üzemekből oldják meg.