Újabb óriási fogás ezen a dunántúli tavon: tippelj, hogy mekkora ez a tükörponty!

– Az alábbi képeket Wetzl Zoltán küldte nekünk, aki a hosszú hétvégét a Desedán töltötte – számolt be erről a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE).

Wetzl Zoltán e gy 17,13 kilós tükörpontyot is fogott a Desedán

A hétvége bandanagyja, azaz a fogott halak közül a legnagyobb súlyú egy 17.13 kilós tükörponty volt, ami előzőleg már jelölt volt. Ennek lényege, hogy a 15 kiló feletti pontyokba chipet helyeznek, ami egy készülékkel leolvasható. Ezzel a halak fejlődése, vándorlása is nyomon követhető, tudtuk meg Sándor Zsolttól, a KSHE alelnökétől.



