Helyi közélet

1 órája

Újabb óriási fogás ezen a dunántúli tavon: tippelj, hogy mekkora ez a tükörponty!

Harsányi Miklós

– Az alábbi képeket Wetzl Zoltán küldte nekünk, aki a hosszú hétvégét a Desedán töltötte – számolt be erről a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE).

Wetzl Zoltán  egy 17,13 kilós tükörpontyot is fogott a Desedán
A hétvége bandanagyja, azaz a fogott halak közül a legnagyobb súlyú egy 17.13 kilós tükörponty volt, ami előzőleg már jelölt volt. Ennek lényege, hogy a 15 kiló feletti pontyokba chipet helyeznek, ami egy készülékkel leolvasható. Ezzel a halak fejlődése, vándorlása is nyomon követhető, tudtuk meg Sándor Zsolttól, a KSHE alelnökétől. 


 

 

