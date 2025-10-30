Helyi közélet
1 órája
Újabb óriási fogás ezen a dunántúli tavon: tippelj, hogy mekkora ez a tükörponty!
– Az alábbi képeket Wetzl Zoltán küldte nekünk, aki a hosszú hétvégét a Desedán töltötte – számolt be erről a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE).
A hétvége bandanagyja, azaz a fogott halak közül a legnagyobb súlyú egy 17.13 kilós tükörponty volt, ami előzőleg már jelölt volt. Ennek lényege, hogy a 15 kiló feletti pontyokba chipet helyeznek, ami egy készülékkel leolvasható. Ezzel a halak fejlődése, vándorlása is nyomon követhető, tudtuk meg Sándor Zsolttól, a KSHE alelnökétől.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre