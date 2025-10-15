Szomjazzák a parkolóhelyeket a lakótelepek, Kaposvár lépett

Szita Károly polgármester közösségi média oldalán osztotta meg, hogy évente több, mint ezerrel növekszik az autók száma Kaposváron, ami hatványozza a parkolás nehézségeit a lakótelepeken. A városvezetés erre reagálva programot indított parkolóhelyek bővítésére, amelynek legfrissebb eredményeit a Béke lakótelepen láthatjuk.

A béke utcai hőközpont bontását követően nyolc új parkolóhelyet és zöldsávot alakítottak, a járdaszakaszt is felújították, és az óvoda környezetében új kerítést terveznek. A város más lakónegyedében is folynak fejlesztések: a Honvéd iskola mellett új utcát létesítenek, és 64 térkövezett parkolóhelyet építenek, hogy csökkentsék a környék forgalmi terhelését és élhetőbbé tegyék a körzetet. A város vezetése célul tűzték ki, hogy folyamatosan javítsák a lakótelepek élhetőségét és csökkentsék a parkolási gondokat.