Szomjazzák a parkolóhelyeket a lakótelepek, Kaposvár lépett

Címkék#autó#Kaposvár#Szita Károly#parkoló#lakótelep#fejlesztés

Lugosi Laura

Szita Károly polgármester közösségi média oldalán osztotta meg, hogy évente több, mint ezerrel növekszik az autók száma Kaposváron, ami hatványozza a parkolás nehézségeit a lakótelepeken. A városvezetés erre reagálva programot indított parkolóhelyek bővítésére, amelynek legfrissebb eredményeit a Béke lakótelepen láthatjuk.

A béke utcai hőközpont bontását követően nyolc új parkolóhelyet és zöldsávot alakítottak, a járdaszakaszt is felújították, és az óvoda környezetében új kerítést terveznek. A város más lakónegyedében is folynak fejlesztések: a Honvéd iskola mellett új utcát létesítenek, és 64 térkövezett parkolóhelyet építenek, hogy csökkentsék a környék forgalmi terhelését és élhetőbbé tegyék a körzetet. A város vezetése célul tűzték ki, hogy folyamatosan javítsák a lakótelepek élhetőségét és csökkentsék a parkolási gondokat.

@szitakaroly Kellenek az új parkolóhelyek Kaposváron!🚗🅿️ #kaposvár #parkoló #parkolás #építés #lakótelep ♬ eredeti hang – Szita Károly - Szita Károly

 

