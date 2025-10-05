október 5., vasárnap

Újabb siker: kiváló eredményt értek el a kaposvári zeneiskolások - fotó

Címkék#különdíj#Gemenc Hangja#Tücsök Zenés Színpad Egyesület

– Színvonalas versenyen az idén is kiváló eredménnyel zárult a Gemenc Hangja könnyűzenei énekverseny, amelyet szeptember 28-án tartottak a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban – derült ki a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola bejegyzéséből. 

Idén is kiváló eredménnyel zárult a Gemenc Hangja könnyűzenei énekverseny
Fotó: Kaposvári Zeneiskola

Harmincadik alkalommal szervezte meg a Tücsök Zenés Színpad Egyesület és a kulturális központ a népszerű Gemenc Hangja énekversenyt, amely – az internetnek köszönhetően – országos megmérettetéssé nőtte ki magát.  
– Eredményeink: Eldridge Patrick kiemelt arany minősítés, Sábián Nesztor kiemelt arany minősítés és zsűrielnök különdíj, Csorba Daniella arany minősítés, Csorba Daniella-Eldridge Patrick duett arany minősítés, Lukácsi Enikő felkészítő tanári különdíj – tájékoztatott a kaposvári zeneiskola.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
