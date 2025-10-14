Újra együtt a csapat: közösen ünnepelték a jeles évfordulót

Az intézmény megnyitásának ötödik évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a kadarkúti Védőkar Idősek Otthonában. Nagy Róbert, az intézmény ügyvezetője hétfőn azt mondta: a meghívott nyugdíjas klubok tagjai és az otthon lakói a napokban megtartott rendezvényen műsort adtak. Karsai József kadarkúti polgármester személyes ajándékként egy tv-t adományozott az idősek otthonának, amit Halmos Ferenc intézményvezető vett át.

– Az otthonban jelenleg közel 50 idős ember él – közölte Nagy Róbert.