Újra együtt a csapat: közösen ünnepelték a jeles évfordulót
Az intézmény megnyitásának ötödik évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a kadarkúti Védőkar Idősek Otthonában. Nagy Róbert, az intézmény ügyvezetője hétfőn azt mondta: a meghívott nyugdíjas klubok tagjai és az otthon lakói a napokban megtartott rendezvényen műsort adtak. Karsai József kadarkúti polgármester személyes ajándékként egy tv-t adományozott az idősek otthonának, amit Halmos Ferenc intézményvezető vett át.
– Az otthonban jelenleg közel 50 idős ember él – közölte Nagy Róbert.
