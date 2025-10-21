Ilyen az IKEA-ban sincs: új kanapé néhány ezer forintért – elég az újból, ide a régivel

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Újrahasználati Központjai a fenntartható hulladékgazdálkodás élő példái. A hulladékudvarokon belül különálló részegységként működő központok célja, hogy a lakosság által még használható állapotban leadott tárgyak új életet kapjanak. Ide tartoznak bútorok, háztartási eszközök, játékok és ruházati cikkek, melyeket jelképes áron, regisztrációhoz kötve lehet megvásárolni. Az árak általában száz és ötezer forint között mozognak.

Jó állapotú dolgok kerülnek az Újrahasználati Központ kínálatába. Fotó: Lang Róbert

– Nem is tudtam róla, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy ez működik. Nagyon hasznosnak és rendkívül környezet tudatos megoldásnak látom. Ha bele gondolunk abba, hogy egy-egy lomtalanítás alkalmával mennyi olyan dolgot dobunk ki, amelyeket így lehetne még mások által használni. Magánemberként azt gondolom, hogy ez egy nagyon előremutató lehetőség – mondta Kertész Rezső Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Kisosz) megyei társelnöke.

Az újra használat nemcsak a hulladék mennyiségének mérséklését szolgálja, hanem hozzájárul a természeti erőforrások takarékos felhasználásához is. Az újrahasznosítás és a tárgyak ismételt felhasználása csökkenti a gyártás során keletkező szén-dioxid-kibocsátást, valamint mérsékli az energia- és vízfogyasztást, amely az új termékek előállításához szükséges. Ezzel a központok aktívan támogatják a körforgásos gazdaság elveit. A központok működése a közösségi felelősségvállalást is erősíti.

Hogyan működik az újrahasználati központ?

Somogyban Kaposváron kívül még Igalban és Somogyjádon üzemel ilyen központ, amelyek a honlapon feltüntetett időben várják az érdeklődőket és a tárgyakat leadókat. A leadott tárgyak regisztrációhoz kötött átvétele biztosítja az átláthatóságot, miközben ösztönzi a felelősségteljes fogyasztói magatartást. A látogatók nemcsak tárgyakat cserélhetnek, hanem a fenntarthatóság eszméjét is megismerhetik, így a központ nevelő szerepet is betölt a környezetvédelem terén.