Szemétből lesz a Porsche kormánykereke - eljött a somogyi gumisok álma

Azt már tudjuk, hogy például a használt gumiabroncsból készülhet el egy futópálya burkolata,de még egy jó pár papucs is lehet ezekből az alapanyagokból. Most azonban az autóipari hulladékok őrleményét egy teljesen új területen, a kormánykerekek gyártásban tennék próbára. A Porsche már ki is dolgozott egy új eljárást, ami rendkívül hatékony az értékes anyagok visszanyerésére. Somogyi szakembert kérdeztünk, mely autókba kerülhet újrahasznosított hulladék?

Az újrahasznosított hulladék hasznos lehet: gumiabroncsból például papucs is készülhet

Fotó: Lang Róbert

Szemétből kormánykerék? – újrahasznosított hulladék

Az egyik hazai autósmagazin beszámolója szerint a Porsche újítása most nem a használt abroncsokat érinti, sokkal inkább az autóroncs aprítása után visszamaradó, viszonylag finomra őrölt hulladékra koncentrál. Ez a hulladék sok értékes anyagot tartalmaz, ami sajnos összekeveredik a hasznosíthatatlan szeméttel. A világhírű autómárka gyártója a Porsche, egy vegyipari óriás, a BASF valamint a bioenergiával és fenntartható technológiákkal foglalkozó BEST GmbH most egy olyan kísérleti projektet mutattak be, amelyben ezt a vegyes hulladékot kémiai úton hasznosítják újra.

Ebben a keverékben lévő, már nem szétválogatható műanyagokat kémiai úton, úgynevezett gázosítással dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy a műanyagokat nem mechanikailag válogatják szét, hanem gáz formájában alakítják vissza olyan alapanyaggá, amit újra fel lehet használni műanyaggyártáshoz.

A folyamat során bioalapú anyagok segítségével „szintézisgáz” keletkezik, amelyet az eredeti nyersanyagokkal keverve új műanyag termékek készítéséhez használnak – például kormánykerekekhez a Porsche autóiban.

A végeredményként kapott alapanyag minősége és biztonsága megegyezik a hagyományos, kőolajból származó műanyagokéval, így teljesen ugyanúgy felhasználható.

Az autóroncs aprítása során felgyülemlett őrlemény sok értékes dolgot rejt

Fotó: Picasa / Forrás: Vezess.hu

Ez tényleg bejöhet?