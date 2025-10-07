október 7., kedd

Szemét kérdés

2 órája

Szemétből lesz a Porsche kormánykereke - eljött a somogyi gumisok álma

Címkék#gumiabroncs#biztonság#kormánykerék hulladék#szemétből kormánykerék#kőolaj#műanyag#alapanyag#papucs

Papucs, futópálya és tucatnyi más dolog készül a használt gumiból. A Porsche újrahasznosított hulladékot rakna legújabb modelljeibe.

Dombi Regina
Az újrahasznosított hulladékból ezúttal kormány kerék is lehet

Fotó: Szendi Péter

Azt már tudjuk, hogy például a használt gumiabroncsból készülhet el egy futópálya burkolata,de még egy jó pár papucs is lehet ezekből az alapanyagokból. Most azonban az autóipari hulladékok őrleményét egy teljesen új területen, a kormánykerekek gyártásban tennék próbára. A Porsche már ki is dolgozott egy új eljárást, ami rendkívül hatékony az értékes anyagok visszanyerésére. Somogyi szakembert kérdeztünk, mely autókba kerülhet újrahasznosított hulladék?

újrahasznosított hulladék
Az újrahasznosított hulladék hasznos lehet: gumiabroncsból például papucs is készülhet
Fotó: Lang Róbert

Szemétből kormánykerék? – újrahasznosított hulladék

Az egyik hazai autósmagazin beszámolója szerint a Porsche újítása most nem a használt abroncsokat érinti, sokkal inkább az autóroncs aprítása után visszamaradó, viszonylag finomra őrölt hulladékra koncentrál. Ez a hulladék sok értékes anyagot tartalmaz, ami sajnos összekeveredik a hasznosíthatatlan szeméttel. A világhírű autómárka gyártója a Porsche, egy vegyipari óriás, a BASF valamint a bioenergiával és fenntartható technológiákkal foglalkozó BEST GmbH most egy olyan kísérleti projektet mutattak be, amelyben ezt a vegyes hulladékot kémiai úton hasznosítják újra. 

Ebben a keverékben lévő, már nem szétválogatható műanyagokat kémiai úton, úgynevezett gázosítással dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy a műanyagokat nem mechanikailag válogatják szét, hanem gáz formájában alakítják vissza olyan alapanyaggá, amit újra fel lehet használni műanyaggyártáshoz.

A folyamat során bioalapú anyagok segítségével „szintézisgáz” keletkezik, amelyet az eredeti nyersanyagokkal keverve új műanyag termékek készítéséhez használnak – például kormánykerekekhez a Porsche autóiban.

A végeredményként kapott alapanyag minősége és biztonsága megegyezik a hagyományos, kőolajból származó műanyagokéval, így teljesen ugyanúgy felhasználható.

Az autóroncs aprítása során felgyülemlett őrlemény sok értékes dolgot rejt
Fotó: Picasa / Forrás: Vezess.hu

Ez tényleg bejöhet?

  • – Szerintem ez az eljárás kifejezetten ígéretes, mert egy olyan problémára kínál megoldást, amire eddig nem volt igazán hatékony válasz: a vegyes, nehezen szétválogatható autóipari hulladék újrahasznosítására. A gázosításos technológia előnye, hogy a mechanikailag már nem kezelhető műanyagokat is vissza lehet alakítani hasznos alapanyaggá, így kevesebb szemét kerül lerakókba vagy égetőművekbe. Ráadásul az így előállított nyersanyag minőségben és biztonságban megegyezik az eredeti, kőolaj-alapú műanyagokkal, tehát nem jár kompromisszumokkal a végeredmény – mondta el Kis-Kovács Gergő, nagyatádi autószerelő. 
  • Több fórumon azonban a kétkedők hangot adnak aggodalmuknak a téma kapcsán. Egyesek szerint hátránya is van az eljárásnak, mégpedig az, hogy a folyamat energiaigényes lehet, és a gázosítás kémiai kezelései sem mindig teljesen mentesek a környezeti terheléstől. Mások szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy a technológia még kísérleti szakaszban van, így kérdéses, mennyire lesz gazdaságosan és nagy mennyiségben alkalmazható.
20250221_SZAK1098_028
Kormánykerék készülhet a hulladékból
Fotó: Szakony Attila

A fenntarthatóság iránt leginkább elkötelezett autógyártók közé sorolható a Tesla, amely folyamatosan fejleszti újrahasznosítási folyamatait az akkumulátorok és az alumínium terén, illetve a Toyota és a Lexus, amelyek régóta alkalmaznak újrahasznosított műanyagokat a belső tér elemeiben. A Volvo is kiemelkedik ebben a témában, úgy tudom céljuk, hogy 2030-ra minden új autójuk anyagainak legalább 25%-a újrahasznosított vagy bioalapú legyen – tette hozzá az autószerelő. 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
