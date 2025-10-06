Újratemetik a boldoggá avatandó gyékényesi papot

Néhány napja Somogyba kerültek Martincsevits Pál, egykori gyékényesi plébános földi maradványai, akinek boldoggá avatási ügyét a közelmúltban indította el Varga László kaposvári megyés püspök. Az 1945. április 1-jén hitéért vértanúhalált halt, fiatal pap újratemetését október 16-án, csütörtökön rendezi meg a Kaposvári Egyházmegye. 10 órakor a Szent II. János Pál körkápolnában mutatnak be érte szentmisét, majd az épület alatti kriptában helyezik örök nyugalomra a mártír plébánost, akit bolgár katonák géppuska-sorozata ölt meg.