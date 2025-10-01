Határozott választ adott Zelenszkijék vádjaira Böröndi Gábor vezérkari főnök

A vezérezredes hangsúlyozta: a globális folyamatok és a háborús konfliktusok Magyarországot sem hagyják érintetlenül, hiszen a szomszédunkban zajló ukrajnai háború közvetlenül is hatással van ránk.

Böröndi Gábor az ukrajnai konfliktusról is beszélt. Fotó: Lang Róbert

A Honvéd Vezérkar főnöke a közelmúltban megjelent hírekkel kapcsolatban kérdésünkre elmondta: magyar katonai drónok nem lépték át az államhatárt. A Magyar Honvédség nem folytatott felderítést Ukrajna irányában — ilyen típusú feladat nincs napirenden, nem is volt, és nem is lesz. A Magyar Honvédség Magyarország határait védi, amely egybeesik a NATO keleti szárnyának határával is.

Mint mondta, a magyar haderő elkötelezett a szövetségesi kötelezettségek teljesítése mellett, és mind passzív, mind aktív eszközökkel biztosítja a légvédelem megerősítését.