Határozott választ adott Zelenszkijék vádjaira Böröndi Gábor vezérkari főnök
Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke Kaposváron járt kedden. Hivatalos programját követően arról kérdeztük, hogy mit gondol, milyen hatással lehet a Magyar Honvédségre az ukrajnai konfliktus.
A vezérezredes hangsúlyozta: a globális folyamatok és a háborús konfliktusok Magyarországot sem hagyják érintetlenül, hiszen a szomszédunkban zajló ukrajnai háború közvetlenül is hatással van ránk.
A Honvéd Vezérkar főnöke a közelmúltban megjelent hírekkel kapcsolatban kérdésünkre elmondta: magyar katonai drónok nem lépték át az államhatárt. A Magyar Honvédség nem folytatott felderítést Ukrajna irányában — ilyen típusú feladat nincs napirenden, nem is volt, és nem is lesz. A Magyar Honvédség Magyarország határait védi, amely egybeesik a NATO keleti szárnyának határával is.
Mint mondta, a magyar haderő elkötelezett a szövetségesi kötelezettségek teljesítése mellett, és mind passzív, mind aktív eszközökkel biztosítja a légvédelem megerősítését.
Cáfolták Ukrajna vádjait
Mint ismert az elmúlt napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más ukrán tisztviselők több alkalommal állították, hogy magyar katonai drónok repülhettek be Ukrajna légterébe. Kijev állítása szerint ezek az eszközök felderítő tevékenységet folytathattak.
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség következetesen cáfolta a vádakat és hangsúlyozta, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak az ukrán féllel és kölcsönösen tájékoztatják egymást.