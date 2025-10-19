Kész, ennyi volt: zöld utat kaptak az ukrán tejtermékek és zöldségek – ezt teszi a vámmentes piacnyitás az EU-ban

Az intézkedés értelmében az ukrán mezőgazdasági termékek jóval könnyebben, olcsóbban jutnak el az EU piacaira, mint eddig. A Bizottság közlése szerint ez nemcsak gazdasági segítségnyújtás Kijev felé, hanem a közös kereskedelmi stratégia része is, amely hosszú távon Ukrajna uniós integrációját készítheti elő.

A Promin tejgazdaság Mikolajiv közelében található, mindössze 60 kilométerre az orosz-ukrán frontvonaltól Fotók: Chris McCullough / Picasa

Mindenki aggódva figyeli az ukrán fejleményeket

A könnyítés az EU–Ukrajna társulási megállapodás frissítésének része, és várhatóan már a következő hónapokban érezhető hatással lesz az európai belső piacra. A legérintettebb szektorok a tejipar és a friss zöldségek piaca lehetnek – ezek ugyanis mostantól kvótamentesen és minimális adminisztrációval jelenhetnek meg a boltok polcain.

Miközben Ukrajna örömmel üdvözölte a döntést – hangsúlyozva, hogy ez új exportlehetőségeket nyit a háború sújtotta ország számára –, az uniós tagállamok termelői között egyre nagyobb a bizonytalanság. A nyugati és közép-európai gazdák jogosan attól tartanak, hogy az olcsó ukrán áru lenyomhatja az árakat, kiszoríthatja a helyi termelőket, és tovább fokozhatja az amúgy is nehéz gazdasági helyzetet.

Magyarországon különösen érzékeny a tejágazat és a gyümölcstermesztés, hiszen ezekben a szektorokban az önköltségi árak az utóbbi években jelentősen emelkedtek, miközben az értékesítési lehetőségek szűkültek. Ha most nagy mennyiségű, alacsony áron érkező ukrán tej vagy gyümölcs jelenik meg a hazai piacon, az a családi gazdaságok számára komoly kihívást jelenthet.

A magyar tej különös érték Forrás: MW

Somogy vármegyében is aggasztónak tartják a helyzetet

Baranyai Sándor, a Somogy Megyei Termelők Érdekvédelmi Szövetségének ügyvezető elnöke elmondta, hogy jelenleg többféle, egymásnak ellentmondó információ kering az agráriumban. Hangsúlyozta, hogy a termelők mindennapjaiban a jövedelmezőség jelenti a legnagyobb problémát, hiszen bár a tavaszi és őszi vetések egy része – például a gabonák és repcék – viszonylag jól sikerült, a kukoricával komoly gondok adódtak. A betakarítás jelenleg is zajlik, de a piaci körülmények rendkívül nehezek, ami tovább rontja a helyzetet. Hozzátette, hogy a piaci helyzetet alapvetően befolyásolják az olcsó importtermékek, amelyek a hazai áruk versenyképességét gyengítik. Példaként említette, hogy az olasz piacra korábban rendszeresen szállított magyar gabona mostanra kiszorult, mivel az olasz vevők olcsóbban vásárolnak az egykori szovjet tagállamokból. Szerinte ez komoly sokkhatás a magyar termelőknek, hiszen miközben a vásárlók az alacsonyabb áraknak örülnek, a hazai termelés jövője ezzel veszélybe kerül.