Kész, ennyi volt: zöld utat kaptak az ukrán tejtermékek és zöldségek – ezt teszi a vámmentes piacnyitás az EU-ban
Az Európai Unió a napokban újabb fontos döntést hozott az ukrán mezőgazdaság támogatása érdekében: csökkentik, illetve felfüggesztik az ukrán tejtermékekre, zöldségekre, gyümölcsökre és húsokra vonatkozó uniós vámokat. A lépés célja, hogy az orosz agresszió miatt megrendült ukrán gazdaságnak további exportlehetőségeket biztosítson az európai piacon – ám a döntés nem minden tagállamban aratott osztatlan sikert.
Fotó: BearFotos
Az intézkedés értelmében az ukrán mezőgazdasági termékek jóval könnyebben, olcsóbban jutnak el az EU piacaira, mint eddig. A Bizottság közlése szerint ez nemcsak gazdasági segítségnyújtás Kijev felé, hanem a közös kereskedelmi stratégia része is, amely hosszú távon Ukrajna uniós integrációját készítheti elő.
Mindenki aggódva figyeli az ukrán fejleményeket
A könnyítés az EU–Ukrajna társulási megállapodás frissítésének része, és várhatóan már a következő hónapokban érezhető hatással lesz az európai belső piacra. A legérintettebb szektorok a tejipar és a friss zöldségek piaca lehetnek – ezek ugyanis mostantól kvótamentesen és minimális adminisztrációval jelenhetnek meg a boltok polcain.
Miközben Ukrajna örömmel üdvözölte a döntést – hangsúlyozva, hogy ez új exportlehetőségeket nyit a háború sújtotta ország számára –, az uniós tagállamok termelői között egyre nagyobb a bizonytalanság. A nyugati és közép-európai gazdák jogosan attól tartanak, hogy az olcsó ukrán áru lenyomhatja az árakat, kiszoríthatja a helyi termelőket, és tovább fokozhatja az amúgy is nehéz gazdasági helyzetet.
Magyarországon különösen érzékeny a tejágazat és a gyümölcstermesztés, hiszen ezekben a szektorokban az önköltségi árak az utóbbi években jelentősen emelkedtek, miközben az értékesítési lehetőségek szűkültek. Ha most nagy mennyiségű, alacsony áron érkező ukrán tej vagy gyümölcs jelenik meg a hazai piacon, az a családi gazdaságok számára komoly kihívást jelenthet.
Somogy vármegyében is aggasztónak tartják a helyzetet
Baranyai Sándor, a Somogy Megyei Termelők Érdekvédelmi Szövetségének ügyvezető elnöke elmondta, hogy jelenleg többféle, egymásnak ellentmondó információ kering az agráriumban. Hangsúlyozta, hogy a termelők mindennapjaiban a jövedelmezőség jelenti a legnagyobb problémát, hiszen bár a tavaszi és őszi vetések egy része – például a gabonák és repcék – viszonylag jól sikerült, a kukoricával komoly gondok adódtak. A betakarítás jelenleg is zajlik, de a piaci körülmények rendkívül nehezek, ami tovább rontja a helyzetet. Hozzátette, hogy a piaci helyzetet alapvetően befolyásolják az olcsó importtermékek, amelyek a hazai áruk versenyképességét gyengítik. Példaként említette, hogy az olasz piacra korábban rendszeresen szállított magyar gabona mostanra kiszorult, mivel az olasz vevők olcsóbban vásárolnak az egykori szovjet tagállamokból. Szerinte ez komoly sokkhatás a magyar termelőknek, hiszen miközben a vásárlók az alacsonyabb áraknak örülnek, a hazai termelés jövője ezzel veszélybe kerül.
Úgy fogalmazott, hogy ha a magyar termékek nem találnak piacot, a termelők kénytelenek lesznek felhagyni a gazdálkodással – ahogyan ez már a zöldségtermesztésben is tapasztalható. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az importtermékek minősége kérdéses, mivel sok olyan országban, ahonnan ezek érkeznek, engedélyezettek olyan vegyszerek és hormonok, amelyek az Európai Unióban tiltottak.
Szerinte a helyzetet a hazai ellenőrzési rendszerek megerősítése tudná javítani, hogy a fogyasztókhoz kizárólag garantáltan biztonságos és szennyezőanyag-mentes termékek jussanak el.
Véleménye szerint az Európai Unió vámcsökkentési tervei rossz irányba terelik az agráriumot, és az európai mezőgazdaság leépüléséhez vezethetnek. Úgy látja, ha az unió olcsó importárukkal árasztja el a piacot, azzal saját termelőit lehetetleníti el. Felvetette a kérdést, hogy mi lesz az uniós tagállamok mezőgazdaságával és élelmiszer-ellátásával, ha a termékek Brazíliából, Argentínából vagy Ukrajnából érkeznek. Szerinte mindez hosszú távon a magyar vidék és a mezőgazdaság leépüléséhez vezethet.
Ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, akkor „a vidék leépül, és elveszítjük azokat az értékeinket, amelyeket hosszú évtizedek alatt felépítettünk.
Uniós döntés után az agrárpiac új kihívások elé néz
A helyzetet bonyolítja, hogy az ukrán mezőgazdasági termelők – a háborús körülmények ellenére – gyakran alacsonyabb költségek mellett tudnak termelni, mint nyugati vagy közép-európai társaik. Ennek következtében az ő termékeik versenyképesebbek lehetnek árban, ami különösen a kevésbé szabályozott piacokon éreztetheti hatását.
Ugyanakkor az Európai Bizottság szerint az ukrán termékek nagyobb beáramlása nem jelent közvetlen fenyegetést az uniós piacra nézve, és a döntés időben korlátozott, szükség esetén pedig visszavonható. A testület szerint szigorú ellenőrzési mechanizmusokat vezetnek be, hogy az import ne borítsa fel a piaci egyensúlyt.
- A következő hónapokban érdemes figyelni, hogyan alakulnak az árak és a kínálat az áruházakban – különösen a tejtermékek, friss zöldségek és feldolgozott húsfélék területén. Ha valóban megindul az ukrán mezőgazdasági termékek tömeges áramlása, az a hazai termelők árpozícióját is befolyásolhatja. A szektor szereplői jelenleg a kormányzattól várnak világos állásfoglalást arról, miként lehet majd megvédeni a hazai érdekeket az új kereskedelmi környezetben.