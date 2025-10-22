október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások szele

3 órája

Új uniós jogosítvány: döntött az Európai Parlament, 65 év felett nagy szigorítás lesz

Címkék#esztendő#autóbusz#Európai Parlament

Fontos változásról született döntés, rengeteg sofőrt érinthet a módosítás. Új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítás lesz, a szabályozás legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetőknek, s komoly szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé.

Harsányi Miklós

Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban, az Európai Parlament most irányt szabott az uniós jogosítványok reformjának – jön az új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítás lesz.

Jön az új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítás lesz
Jön az új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítást vezetnek be
Fotó: MW

Vezetői engedély érvényessége, személyazonosító, orvosi vizsgálatok, tanfolyamok, autóbuszok, tehergépjárművek

Az uniós jogosítvány reformja sok új szabályt tartalmaz.

  • A motorkerékpárok és a gépjárművek esetében a vezetői engedélyek érvényessége 15 év lenne. A tagállamok lehetőséget kapnának az érvényesség időtartamának 10 évre csökkentésére, ha a vezetői engedélyt személyazonosító igazolványként is használják.
  • A tehergépjárművekre és az autóbuszokra vonatkozó vezetői engedélyek érvényességi ideje 5 év lenne.
  • A 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében a tagállamok csökkenthetik az engedélyek érvényességi idejét annak érdekében, hogy növeljék az orvosi ellenőrzések vagy az ismeretek frissítésére szolgáló tanfolyamok gyakoriságát.

Alkohol, drog – komolyabb szankciókra számíthatnak a járművezetők

  • Az első járművezetői engedély megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek a látásukat, valamint szív- és érrendszeri állapotukat felmérő orvosi ellenőrzésen kell átesniük. Az uniós országok dönthetnek úgy, hogy a személygépkocsik vagy motorkerékpárok vezetői számára az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvánnyal vagy más, nemzeti szinten kidolgozott rendszerekkel váltják ki.
  • Az uniós szabályozás legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetők számára. Ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak majd, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé, vagy elmulasztják a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatát.
  • Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban.

Digitalizáció: felgyorsul a fejlődés

– A közlekedésben óriási változás zajlott le az elmúlt években és a digitalizáció  jelentős fejlődést hoz a járművezetők életében, s erre bizony időben szükséges felkészülni – felelte kérdésünkre Böröczi Csaba, a Magyar Autósiskolák Szövetsége (MASZ) korábbi somogyi elnöke, a kaposvári Citrom Autósiskola igazgatója. – Ahogy az életünk változik, úgy elkerülhetetlenné válik az előírások módosítása. 
Böröczi Csaba lényegesnek tartja azt is, hogy a jövőben milyen feltételek mellett szerezhetnek vezetői engedélyt a fiatalok. Az 59 éves közlekedési szakember 1989-től foglalkozik tanulóvezetők képzésével, jelenleg csaknem 50 leendő sofőrt készít fel. Rámutatott: lehet, hogy adott esetben szigorúbbá válnak a tagállami előírások, ám manapság két végzettségre feltétlenül szükségük van a fiataloknak. 
– A számítástechnikai ismeretek mellett a jogosítvány alapelvárás a munkahelyi felvételinél – tette hozzá. – A tizen- és huszonévesek érdeke, hogy minél alaposabb képzésben részesüljenek.

Idõs sofõr
65 év felett nagy változás várható
Fotó: Banczik Róbert/MW

Döntött az Európai Parlament az új uniós jogosítványról: 65 év felett nagy szigorítás lesz

– Nálunk négy traktoros dolgozik, van, aki három éve, a másik 30 esztendeje, s korántsem mindegy, hogy milyen felkészültségű szakemberekre bízzuk a drága járműveket – hangsúlyozta szerdán Endre István, a hetesi Vikár Béla  szövetkezet elnöke. – Munkatársaim teljeskörű feladatot végeznek: szántanak, vetnek, aratnak és terményt is szállítanak. Manapság sűrűn hallani, hogy nehéz pótolni a jó szakembereket. Meggyőződésem, épp ezért nagy jelentősége van, hogy a következő nemzedék időben megszerezze a vezetői engedélyt, vállalják a tanulást, akár új kategóriákban is.
Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók (Kisosz) Somogy Vármegyei Érdekképviseletének társelnöke érdeklődésünkre rámutatott: fontos, hogy összehangolt, érthető, logikus szabályok legyenek a közlekedésben is. A munkaerő-biztosítása, a járművezetők utánpótlása a szolgáltatásban stratégia feladat, ezen a területen erős a fluktuáció, miközben döntő, hogy állandóan elegendő autóbusz-, illetve teherautósofőr, kamionos álljon rendelkezésre a somogyi cégeknél is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu