1 órája
Új uniós jogosítvány: döntött az Európai Parlament, 65 év felett nagy szigorítás lesz
Fontos változásról született döntés, rengeteg sofőrt érinthet a módosítás. Új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítás lesz, a szabályozás legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetőknek, s komoly szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé.
Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban, az Európai Parlament most irányt szabott az uniós jogosítványok reformjának – jön az új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítás lesz.
Vezetői engedély érvényessége, személyazonosító, orvosi vizsgálatok, tanfolyamok, autóbuszok, tehergépjárművek
Az uniós jogosítvány reformja sok új szabályt tartalmaz.
- A motorkerékpárok és a gépjárművek esetében a vezetői engedélyek érvényessége 15 év lenne. A tagállamok lehetőséget kapnának az érvényesség időtartamának 10 évre csökkentésére, ha a vezetői engedélyt személyazonosító igazolványként is használják.
- A tehergépjárművekre és az autóbuszokra vonatkozó vezetői engedélyek érvényességi ideje 5 év lenne.
- A 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében a tagállamok csökkenthetik az engedélyek érvényességi idejét annak érdekében, hogy növeljék az orvosi ellenőrzések vagy az ismeretek frissítésére szolgáló tanfolyamok gyakoriságát.
Alkohol, drog – komolyabb szankciókra számíthatnak a járművezetők
- Az első járművezetői engedély megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek a látásukat, valamint szív- és érrendszeri állapotukat felmérő orvosi ellenőrzésen kell átesniük. Az uniós országok dönthetnek úgy, hogy a személygépkocsik vagy motorkerékpárok vezetői számára az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvánnyal vagy más, nemzeti szinten kidolgozott rendszerekkel váltják ki.
- Az uniós szabályozás legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetők számára. Ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak majd, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé, vagy elmulasztják a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatát.
- Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban.
Digitalizáció: felgyorsul a fejlődés
– A közlekedésben óriási változás zajlott le az elmúlt években és a digitalizáció jelentős fejlődést hoz a járművezetők életében, s erre bizony időben szükséges felkészülni – felelte kérdésünkre Böröczi Csaba, a Magyar Autósiskolák Szövetsége (MASZ) korábbi somogyi elnöke, a kaposvári Citrom Autósiskola igazgatója. – Ahogy az életünk változik, úgy elkerülhetetlenné válik az előírások módosítása.
Böröczi Csaba lényegesnek tartja azt is, hogy a jövőben milyen feltételek mellett szerezhetnek vezetői engedélyt a fiatalok. Az 59 éves közlekedési szakember 1989-től foglalkozik tanulóvezetők képzésével, jelenleg csaknem 50 leendő sofőrt készít fel. Rámutatott: lehet, hogy adott esetben szigorúbbá válnak a tagállami előírások, ám manapság két végzettségre feltétlenül szükségük van a fiataloknak.
– A számítástechnikai ismeretek mellett a jogosítvány alapelvárás a munkahelyi felvételinél – tette hozzá. – A tizen- és huszonévesek érdeke, hogy minél alaposabb képzésben részesüljenek.
Döntött az Európai Parlament az új uniós jogosítványról: 65 év felett nagy szigorítás lesz
– Nálunk négy traktoros dolgozik, van, aki három éve, a másik 30 esztendeje, s korántsem mindegy, hogy milyen felkészültségű szakemberekre bízzuk a drága járműveket – hangsúlyozta szerdán Endre István, a hetesi Vikár Béla szövetkezet elnöke. – Munkatársaim teljeskörű feladatot végeznek: szántanak, vetnek, aratnak és terményt is szállítanak. Manapság sűrűn hallani, hogy nehéz pótolni a jó szakembereket. Meggyőződésem, épp ezért nagy jelentősége van, hogy a következő nemzedék időben megszerezze a vezetői engedélyt, vállalják a tanulást, akár új kategóriákban is.
Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók (Kisosz) Somogy Vármegyei Érdekképviseletének társelnöke érdeklődésünkre rámutatott: fontos, hogy összehangolt, érthető, logikus szabályok legyenek a közlekedésben is. A munkaerő-biztosítása, a járművezetők utánpótlása a szolgáltatásban stratégia feladat, ezen a területen erős a fluktuáció, miközben döntő, hogy állandóan elegendő autóbusz-, illetve teherautósofőr, kamionos álljon rendelkezésre a somogyi cégeknél is.