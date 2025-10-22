Új uniós jogosítvány: döntött az Európai Parlament, 65 év felett nagy szigorítás lesz

Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban, az Európai Parlament most irányt szabott az uniós jogosítványok reformjának – jön az új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítás lesz.

Jön az új uniós jogosítvány: 65 év felett nagy szigorítást vezetnek be

Fotó: MW

Vezetői engedély érvényessége, személyazonosító, orvosi vizsgálatok, tanfolyamok, autóbuszok, tehergépjárművek

Az uniós jogosítvány reformja sok új szabályt tartalmaz.

A motorkerékpárok és a gépjárművek esetében a vezetői engedélyek érvényessége 15 év lenne. A tagállamok lehetőséget kapnának az érvényesség időtartamának 10 évre csökkentésére, ha a vezetői engedélyt személyazonosító igazolványként is használják.

A tehergépjárművekre és az autóbuszokra vonatkozó vezetői engedélyek érvényességi ideje 5 év lenne.

A 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében a tagállamok csökkenthetik az engedélyek érvényességi idejét annak érdekében, hogy növeljék az orvosi ellenőrzések vagy az ismeretek frissítésére szolgáló tanfolyamok gyakoriságát.

Alkohol, drog – komolyabb szankciókra számíthatnak a járművezetők

Az első járművezetői engedély megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek a látásukat, valamint szív- és érrendszeri állapotukat felmérő orvosi ellenőrzésen kell átesniük. Az uniós országok dönthetnek úgy, hogy a személygépkocsik vagy motorkerékpárok vezetői számára az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvánnyal vagy más, nemzeti szinten kidolgozott rendszerekkel váltják ki.

Az uniós szabályozás legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetők számára. Ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak majd, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé, vagy elmulasztják a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatát.

Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban.

Digitalizáció: felgyorsul a fejlődés

– A közlekedésben óriási változás zajlott le az elmúlt években és a digitalizáció jelentős fejlődést hoz a járművezetők életében, s erre bizony időben szükséges felkészülni – felelte kérdésünkre Böröczi Csaba, a Magyar Autósiskolák Szövetsége (MASZ) korábbi somogyi elnöke, a kaposvári Citrom Autósiskola igazgatója. – Ahogy az életünk változik, úgy elkerülhetetlenné válik az előírások módosítása.

Böröczi Csaba lényegesnek tartja azt is, hogy a jövőben milyen feltételek mellett szerezhetnek vezetői engedélyt a fiatalok. Az 59 éves közlekedési szakember 1989-től foglalkozik tanulóvezetők képzésével, jelenleg csaknem 50 leendő sofőrt készít fel. Rámutatott: lehet, hogy adott esetben szigorúbbá válnak a tagállami előírások, ám manapság két végzettségre feltétlenül szükségük van a fiataloknak.

– A számítástechnikai ismeretek mellett a jogosítvány alapelvárás a munkahelyi felvételinél – tette hozzá. – A tizen- és huszonévesek érdeke, hogy minél alaposabb képzésben részesüljenek.