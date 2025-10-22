október 22., szerda

Ezekre a forgalmi változásokra kell számítanod ezen a hétvégén, nem árt, ha résen vagy!

Harsányi Miklós
Ünnepi hétvége: hatalmas változás a közlekedésben - ez téged is érinthet!

Fotó: vchal

Kamionstop október 23-ai nemzeti ünnep hétvégén. A nehéz tehergépjárművek hétvégi és munkaszüneti napokra vonatkozó forgalomkorlátozása az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmával is érvényben lenne. A kamionstopot azonban az éjszakai időszakban 22 óra és másnap reggel 6 óra között az áruellátás zavartalansága érdekében részlegesen felfüggesztik. A korlátozásban érintett járművek így csak rövidebb ideig nem közlekedhetnek a hazai utakon.

A kamionstop – október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig lenne érvényben, derült ki az ÉKM tájékoztatójából. Azonban a kamionstopot ezúttal időszakosan feloldják: az éjszakai órákban, vagyis 22 óra és másnap reggel 6 óra között a tehergépkocsik közlekedése engedélyezett lesz. Ez a célzott enyhítés lehetőséget teremt arra, hogy a fuvarozási ágazat hatékonyabban szervezze meg szállítási feladatait.

 

