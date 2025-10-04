október 4., szombat

34 perce

Uradalmi emlékek a találkozón

Címkék#tárlat#emlék#nosztalgia

Varga László

Nyolcvanan vettek részt nemrég a majorban élők és elszármazottak első alkalommal megrendezett találkozóján a Történelmi Parkban. A köszöntők után előadások hangzottak el a múltból, filmeket vetítettek a hetvenes évekből, interaktív tárlatvezetés volt „Az Óváros története madártávlatból” kiállításon, időszaki tárlatot rendeztek az összegyűjtött emlékekből és fotókból, valamint emléktáblát avattak. A nosztalgia-délután keretében nótaszó volt Horváth Sándor „Saca”vezetésével, nosztalgia-beszélgetésre került sor, valamint bort és pálinkát kóstolhattak. A jól sikerült rendezvényről sokan könnyezve távoztak, Vassné Huszics Bernadett főszervező szerint hagyományt kívánnak teremteni az eseményből. 
 

