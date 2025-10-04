34 perce
Uradalmi emlékek a találkozón
Nyolcvanan vettek részt nemrég a majorban élők és elszármazottak első alkalommal megrendezett találkozóján a Történelmi Parkban. A köszöntők után előadások hangzottak el a múltból, filmeket vetítettek a hetvenes évekből, interaktív tárlatvezetés volt „Az Óváros története madártávlatból” kiállításon, időszaki tárlatot rendeztek az összegyűjtött emlékekből és fotókból, valamint emléktáblát avattak. A nosztalgia-délután keretében nótaszó volt Horváth Sándor „Saca”vezetésével, nosztalgia-beszélgetésre került sor, valamint bort és pálinkát kóstolhattak. A jól sikerült rendezvényről sokan könnyezve távoztak, Vassné Huszics Bernadett főszervező szerint hagyományt kívánnak teremteni az eseményből.
Somogyi Nyugdíjasok
- Az igazat mondd, ne csak a valódit
- Nem az évek számítanak az életben, hanem az élet az években - negyven év a bodrogi szépkorúakért
- Az időskor szebbik arcát mutatták az őszköszöntőn
- Keserédes taszári emlékek Újlakon
- Családias hangulat és jó programok teszik vonzóvá a tábort
Somogyi Nyugdíjasok
- Az igazat mondd, ne csak a valódit
- Nem az évek számítanak az életben, hanem az élet az években - negyven év a bodrogi szépkorúakért
- Az időskor szebbik arcát mutatták az őszköszöntőn
- Keserédes taszári emlékek Újlakon
- Családias hangulat és jó programok teszik vonzóvá a tábort