Hamvakat még nem, de más, nem mindennapi dolgot bőven találtak már a kukában
Amikor a hamvak kikerülnek a temetőből, nyomuk vész a nyilvántartásban, és sokszor a kegyelet is. Mégis egyre többen döntenek úgy Magyarországon, hogy a búcsúztató után haza kerül az urna – amit jogszabály is megenged, noha Európa legtöbb országában tiltott. Van, akit az anyagiak, másokat a lelki közelség igénye vezérel, ám a szakemberek szerint a döntés kockázatos: nemcsak a hamvak sorsa válik bizonytalanná, hanem az emlékek méltó megőrzése is.
Fotó: Lang Róbert
Habár Európa más országaiban egyenesen tilos, Magyarországon jogszabály teszi lehetővé, hogy elhunyt szeretteink földi maradványait hazavihessük magunkkal. A tapasztalat azt mutatja, hogy sokan költséghatékonyság miatt választanak inkább egy napos polcot odahaza az urnafal, vagy urnasírhely helyett. – De vannak olyanok is, akiknél érzelmi okai vannak a döntésnek. Nem tud elszakadni elhunyt szerettétől, mert vele élte le az egész életét, ez érhető, elfogadható mondta Puskás Péter, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetője kérdésünkre.
Somogyban olyanra is volt már példa, hogy az egymással haragban lévő családtagok két temetést akartak tartani, ezért elosztották egymás között elhunyt szerettük hamvait. Valamint olyan kérés is van, amikor egy kicsit hazavisznek magukkal az elhamvasztott személy maradványaiból, a nagy részét pedig urnafalba helyeztetik el. S persze olyan vad megoldások is vannak, hogy látszólag elviszi a rokon a hamvakat tartalmazó urnát, de később kézi ásóval tér vissza a temetőbe, hogy maga temesse be abban a földes sírhelybe, amely felett rendelkezik. Pedig ezt nem lehet, a temetés egy veszélyes tevékenység, amit nem végezhet akárki, erre vannak a temetkezési szolgáltatók munkatársai, akik tudják, hogyan kell balesetmentesen végső nyugalomra helyezni az elhunytakat.
"Az urna helye a temető"
A Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetője úgy vélekedett: a hamvak elvitele azért is problémás, mert amint elviszik az urnát a családtagok, a maradványok kikerülnek a nyilvántartásból és követhetetlenné válnak. – Ráadásul a hazavitt urnák esetén sérül más hozzátartozók kegyeleti joga is, mert ők nem tudják leróni kegyeletüket a szerettük, ismerősük, barátjuk hamvai előtt. A temető erre teremt lehetőséget. Meggyőződésünk szerint az elhunyt testének, hamvaknak a temetőben van a helye.
Amikor pedig a rokonok is meghalnak és ne adj Isten új tulajdonosa lesz a háznak, vagy leadják a hamvakat tartalmazó urnát egy helyi temetkezési vállalkozónál vagy pedig kidobják a kukába.
Motorblokk és medence a szelektívben
Szerencsére urnával még nem találkoztak a szemét között a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai. Állati tetemet viszont már találtak a dolgozók a szelektív hulladékban, egy elpusztult kígyó került elő a szemét közül, közölte érdeklődésünkre a társaság. Megjegyezték: fontos hangsúlyozni, hogy sem élő, sem elhullott állatot nem szabad a hulladékgyűjtőkbe helyezni, erre rendszeresen felhívják a lakosság figyelmét. Dacára a figyelemfelkeltésnek, olyan is volt már, hogy kipreparált állatok, fegyverek, lőszerek, sőt robbanószerek kerültek elő a szemét közül.
Ilyenkor természetesen jelzik az esetet a hatóságoknak, hogy biztonsággal elszállíthatóak legyenek ezek az eszközök. De ezeknél is meghökkentőbb volt az, amikor egy komplett medencét találtak a szemétben a KHG munkatársai, vagy az, amikor mikrohullámú sütőt vagy éppen egy motorblokkot.