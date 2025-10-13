Hamvakat még nem, de más, nem mindennapi dolgot bőven találtak már a kukában

Habár Európa más országaiban egyenesen tilos, Magyarországon jogszabály teszi lehetővé, hogy elhunyt szeretteink földi maradványait hazavihessük magunkkal. A tapasztalat azt mutatja, hogy sokan költséghatékonyság miatt választanak inkább egy napos polcot odahaza az urnafal, vagy urnasírhely helyett. – De vannak olyanok is, akiknél érzelmi okai vannak a döntésnek. Nem tud elszakadni elhunyt szerettétől, mert vele élte le az egész életét, ez érhető, elfogadható mondta Puskás Péter, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetője kérdésünkre.

Sokszor otthon landol az urna. Fotó: Lang Róbert

Somogyban olyanra is volt már példa, hogy az egymással haragban lévő családtagok két temetést akartak tartani, ezért elosztották egymás között elhunyt szerettük hamvait. Valamint olyan kérés is van, amikor egy kicsit hazavisznek magukkal az elhamvasztott személy maradványaiból, a nagy részét pedig urnafalba helyeztetik el. S persze olyan vad megoldások is vannak, hogy látszólag elviszi a rokon a hamvakat tartalmazó urnát, de később kézi ásóval tér vissza a temetőbe, hogy maga temesse be abban a földes sírhelybe, amely felett rendelkezik. Pedig ezt nem lehet, a temetés egy veszélyes tevékenység, amit nem végezhet akárki, erre vannak a temetkezési szolgáltatók munkatársai, akik tudják, hogyan kell balesetmentesen végső nyugalomra helyezni az elhunytakat.