Űrséta a halál peremén, Somogyban járt a világhírű űrhajós

Leonov és parancsnoka, Pavel Beljajev 1964 augusztusától 1965 februárjáig készültek a küldetésre. A kiképzés kimerítő volt, Leonov tizenkét repülést teljesített Tu–104LL-en, hatot Il–14-en, és a világűrbe való kijutást is gyakorolta egy Voszhod-prototípuson. A precíz tréning után hidegzuhanyként érte őket a hír, helyüket a tartalékszemélyzet veheti át. Csak Nyikolaj Kamanyin tábornok és Szergej Koroljov űrkutató főmérnök határozott kiállása mentette meg, hogy a repülés és a küldetéshez tartozó űrséta végül mégis az ő nevükhöz kötődjön.

Alekszej Leonov nevéhez köthető az űrséta

Fotó: Somogyi Hírlap archív

Az első űrséta

Március 18-án Leonov kilépett a légzsilipen át, és 12 percet töltött a világűrben. Odakint csak a szkafandere választotta el a haláltól.

Nagyszerűen érzem magam, látom alattam a Kaukázust!

– mondta a Földre. De a pillanatnyi diadalt hamar felváltotta a rémület: az űrruha a vákuumban felfúvódott, merevvé vált, a kesztyűi eltorzultak, és mozdulni is alig tudott. Leonov nem jelentette a hibát – tudta, hogy odalent úgysem segíthetnek. Hidegvérrel kiengedett némi levegőt, majd fejjel előre küzdötte be magát a zsilipbe. Vérnyomása az egekbe szökött, sisakja bepárásodott, de végül életben maradt.

A világ első űrsétáján Alekszej Leonov

Forrás: Csillagászat.hu

A visszatérés sem ment simán: a vezérlőrendszer meghibásodott, így kézi irányítással tértek vissza. A Voszhod–2 több mint 1200 kilométerrel eltérve a tervezett pályától a szibériai tajgába zuhant. A két űrhajós a fagyos éjszakát a hóba fúródott kabinban vészelte át, miközben a farkasok vonyítása visszhangzott az erdőben. Csak harmadnap találtak rájuk a mentőcsapatok.

Leonov és Beljajev hőstette nem csupán technikai bravúr volt, hanem az emberi kitartás, bátorság és lelemény diadala. A Voszhod–2 története azóta is emlékeztet minket arra, hogy az űrkutatás legnagyobb sikerei mindig azoké, akik mertek túllépni a határon – szó szerint is.

Somogyba látogatott az űrhajós

Alekszej Leonov űrhajós alezredes, a Szovjetunió hőse kedden Köteles Jenő altábornagynak, a honvédelmi miniszter első helyettesének, Borbándi János vezérőrnagynak, a honvédelmi miniszter helyettesének, Méhes Lajosnak, a KISZ központi bizottsága első titkárának, N. R. Seleh követ-tanácsosnak, a budapesti szovjet nagykövetség ideiglenes ügyvivőjének kíséretében meglátogatta a taszári alkulatot 1966. április 6-án – számolt be róla a Somogyi Néplap.