TOP Plusz
1 órája
Utak újultak meg Somogydöröcskén
Somogydöröcske 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert belterületi útjainak felújítására a TOP Plusz program keretében. A Nyugati, a Temető utca és a központi buszforduló burkolatának rekonstrukciója során 0,41 kilométer szakaszt korszerűsítettek, és egy sebességcsillapító szigetet is kialakítottak.
