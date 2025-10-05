Utak újultak meg Somogydöröcskén

október 5., vasárnap

Somogydöröcske 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert belterületi útjainak felújítására a TOP Plusz program keretében. A Nyugati, a Temető utca és a központi buszforduló burkolatának rekonstrukciója során 0,41 kilométer szakaszt korszerűsítettek, és egy sebességcsillapító szigetet is kialakítottak. 

 

