Vége a trükközésnek az elektromos autóknál, ez fog történni az akkumulátorokkal hamarosan

Az Európai Unió új korszakot nyit az elektromobilitásban. Útlevél kell 2027. február 18-tól minden 2 kWh-nál nagyobb kapacitású akkumulátorhoz, amely tartalmazza a gyártási adatokat, a biztonsági megfelelést és az újrahasznosítási információkat. A mindennapi közlekedők számára ez nagyobb biztonságot és átláthatóságot hoz majd, különösen a használt járművek piacán.

Útlevél jön az elektromos autókra

Fotó: SandorJudit

Elég lesz elővenni a telefont, beolvasni a QR-kódot, és azonnal megjelennek a legfontosabb adatok.

A digitális útlevél részletes képet ad az akkumulátor eredetéről, összetételéről, újrahasznosíthatóságáról, ökológiai lábnyomáról és karbantartási előzményeiről is. A QR-kódot bárki leolvashatja, így az autótulajdonos, a szerviz vagy akár a hatóság is azonnal hozzáférhet az akkumulátor pontos adataihoz.

Éppen ezek az adatok hiányoznak sokszor a használt járművek piacán. Pedig az információk megléte jelentősen befolyásolja a járművek értékét, a szervizelés tervezhetőségét, valamint azt is, hogy az akkumulátor második életet kaphat-e az autón kívül.

– Amikor egy autó a második tulajdonosát keresi, tehát használtautóként kerül értékesítésre, fontos információ, hogy az érdeklődők vagy a leendő vásárlók megfelelő tájékoztatást kapjanak erről – nyilatkozta Máté Gergely gépészmérnök-gépjárműkonstruktőr, egy siófoki autókereskedés tulajdonosa. – Szerintem az összetétel és újrahasznosíthatóság lényeges szempont a környezettudatos élet szempontjából. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy ez az információ a legtöbb embert nem mozgatja különösebben; sokkal inkább érdekli őket, az elektromos meghajtású jármű akkumulátorának állapota.

Kiemelte, hogy kétévente minden használt gépjárművet műszakiztatni kell. Az, hogy másfél évvel ezelőtt mi volt a műszaki állapota, nem jelzi, hogy jelenleg milyen állapotban van.

– Éppen ezért fontosnak tartanám, hogy aki elektromos autót vásárol, az az akkumulátor állapotát még a vásárlás előtt szakszervizben vizsgáltassa meg. Így ellenőrizhető a kapacitása, tölthetősége és általános műszaki állapota. De mindenképpen egy hasznos, többletinformációt nyújt a leendő tulajdonos számára az új útlevél –tette hozzá.