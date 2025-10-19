3 órája
A szomszéd fűnyírója mindig hangosabb? Van egy jó hírünk, vége az idegbajos hétvégéknek
Hamarosan beköszönt a tél, azonban akad még olyan munka a kertben, amit nem árt annak érkezése előtt elvégezni. Mutatjuk az utolsó fűnyírás szabályait.
Eljött az utolsó fűnyírás ideje: kisokos, ami megmondja, mi lesz jó a pázsitodnak télen
Fotó: Csete Ilona
Elérkezett az az idő, amikor reggel már párás a fű, a nap pedig csak félgőzzel süt – igen, közeleg a tél, és ideje a gyepet is téli álomra küldeni. De mielőtt betakarjuk egy vastag réteggel levéllel és vagy épp a dér húz rá hófehér lepelt, van még néhány teendőnk odakint. Jöhet az utolsó fűnyírás, de figyeljünk oda, mert nem mindegy, hogy csináljuk.
Itt az ideje az utolsó fűnyírásnak – így csináld okosan!
– Az utolsó fűnyírás nagyjából október közepe és november eleje között esedékes, attól függően, hogy milyen az időjárás. Ha még mindig nő a fű, ne sajnáljuk az utolsó kört! De most ne legyünk túl szigorúak – körülbelül 4-5 centire vágjuk vissza, se nem túl rövidre, se nem dzsungelre hagyva. Ha túl rövidre nyírjuk, a fűszálak legyengülnek, és a fagy könnyen kicsinálja őket. Ha túl hosszúra hagyjuk, akkor meg összefekszik, bepállik, és tavasszal egy szomorú, barna filc lesz a helyén – mondta el Varga Gábor, nagyatádi zöldterület gondozó.
A fűnyírás után sincs vége a munkának, a vágás után is akad még bőven teendőnk. – Ha már befejeztük a nyírást, érdemes a fűnyírót is kicsit „szervizbe” küldeni – azaz mi magunk kell, hogy végezzünk egy gyors tisztítást és azt sem árt, ha átvizsgáljuk a gépet, mielőtt eltesszük télire. Kapjon egy alapos kefélést, nehogy a penészes fűnyesedék jövő tavasszal köszöntsön vissza belőle – tette hozzá a szakember.
Varga Gábor szerint, amíg a talaj még nem fagyott betonkeményre, megtehetjük, hogy kicsit levegőztetjük a gyepet. A szakember egy könnyű szurkálást vagy hengerelést javasol, így a gyökerek is egy kis levegőhöz jutnak. – És ha már itt tartunk, a fű is megérdemel egy kis „vitamint”: szórjunk ki káliumban gazdag őszi gyeptrágyát, hogy erősebb legyen a hideggel szemben. Olyan ez neki, mint nekünk a forró tea meg a sál – segít átvészelni a telet méltósággal – mondta el a szakember.
Hogyan használjuk fel a levágott füvet?
Ha igazán természetbarátok vagyunk, akkor a levágott füvet is újrahasznosíthatjuk. Ennek több módja is van, mutatjuk mi:
- Komposztálás:
A friss fűnyesedék remek „zöld anyag” a komposzthoz. Csak keverjük össze száraz levelekkel vagy aprított gallyakkal, hogy ne penészedjen.
- Talajtakarás (mulcsozás):
Vékony rétegben (maximum 2-3 cm) elterítve a veteményesben vagy virágágyásban megőrzi a talaj nedvességét, és gátolja a gazok növekedését.
- Fűnyesedék visszahagyása nyírás után:
Ha a fű nem túl hosszú, és száraz az idő, visszahagyhatjuk a gyepen. Lebomlik, és természetes tápanyagot ad vissza a talajnak. (A fű így gyakorlatilag önmagát trágyázza)
- Biogáz előállítás (ha van hozzáférésünk):
Nagyobb mennyiség esetén a fűnyesedék anaerob lebontással energiává alakítható – ezt általában közösségi vagy mezőgazdasági rendszerekben hasznosítják.
- Állati alom vagy takarmány-kiegészítő:
Kiszárítva (szénaszerűen) kisebb mennyiségben használható nyulak, kecskék, tyúkok alá. Fontos: csak tiszta, vegyszermentes fű legyen!
- Komposzttea készítése:
A fűnyesedéket vízbe áztatva (1-2 napra) tápanyagdús „komposztteát” kapunk, amit locsolásra is használhatunk.
- Kerti ösvények puha takarása:
Ideiglenesen a fűnyesedéket kis ösvényekre is szórhatjuk, hogy ne sárban járjunk esős időben.