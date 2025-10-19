A szomszéd fűnyírója mindig hangosabb? Van egy jó hírünk, vége az idegbajos hétvégéknek

október 19., vasárnap

Hamarosan beköszönt a tél, azonban akad még olyan munka a kertben, amit nem árt annak érkezése előtt elvégezni. Mutatjuk az utolsó fűnyírás szabályait.

Dombi Regina
Eljött az utolsó fűnyírás ideje: kisokos, ami megmondja, mi lesz jó a pázsitodnak télen

Fotó: Csete Ilona

Elérkezett az az idő, amikor reggel már párás a fű, a nap pedig csak félgőzzel süt – igen, közeleg a tél, és ideje a gyepet is téli álomra küldeni. De mielőtt betakarjuk egy vastag réteggel levéllel és vagy épp a dér húz rá hófehér lepelt, van még néhány teendőnk odakint. Jöhet az utolsó fűnyírás, de figyeljünk oda, mert nem mindegy, hogy csináljuk. 

utolsó fűnyírás
Itt az ideje az utolsó fűnyírásnak, nem mindegy azonban, hogy csináljuk
Fotó: Rákóczy Ádám

Itt az ideje az utolsó fűnyírásnak – így csináld okosan!

– Az utolsó fűnyírás nagyjából október közepe és november eleje között esedékes, attól függően, hogy milyen az időjárás. Ha még mindig nő a fű, ne sajnáljuk az utolsó kört! De most ne legyünk túl szigorúak – körülbelül 4-5 centire vágjuk vissza, se nem túl rövidre, se nem dzsungelre hagyva. Ha túl rövidre nyírjuk, a fűszálak legyengülnek, és a fagy könnyen kicsinálja őket. Ha túl hosszúra hagyjuk, akkor meg összefekszik, bepállik, és tavasszal egy szomorú, barna filc lesz a helyén – mondta el Varga Gábor, nagyatádi zöldterület gondozó. 

A fűnyírás után sincs vége a munkának, a vágás után is akad még bőven teendőnk. – Ha már befejeztük a nyírást, érdemes a fűnyírót is kicsit „szervizbe” küldeni – azaz mi magunk kell, hogy végezzünk egy gyors tisztítást és azt sem árt, ha átvizsgáljuk a gépet, mielőtt eltesszük télire. Kapjon egy alapos kefélést, nehogy a penészes fűnyesedék jövő tavasszal köszöntsön vissza belőle – tette hozzá a szakember. 

Varga Gábor szerint, amíg a talaj még nem fagyott betonkeményre, megtehetjük, hogy kicsit levegőztetjük a gyepet. A szakember egy könnyű szurkálást vagy hengerelést javasol, így a gyökerek is egy kis levegőhöz jutnak. – És ha már itt tartunk, a fű is megérdemel egy kis „vitamint”: szórjunk ki káliumban gazdag őszi gyeptrágyát, hogy erősebb legyen a hideggel szemben. Olyan ez neki, mint nekünk a forró tea meg a sál – segít átvészelni a telet méltósággal – mondta el a szakember. 

Funyiras-01
Fontos, hogy megfelelő tápanyagot kapjon a pázsit, mielőtt téli álomra küldenénk
Fotó: Németh András Péter

Hogyan használjuk fel a levágott füvet?

Ha igazán természetbarátok vagyunk, akkor a levágott füvet is újrahasznosíthatjuk. Ennek több módja is van, mutatjuk mi:

  • Komposztálás:
    A friss fűnyesedék remek „zöld anyag” a komposzthoz. Csak keverjük össze száraz levelekkel vagy aprított gallyakkal, hogy ne penészedjen.
  • Talajtakarás (mulcsozás):
    Vékony rétegben (maximum 2-3 cm) elterítve a veteményesben vagy virágágyásban megőrzi a talaj nedvességét, és gátolja a gazok növekedését.
  • Fűnyesedék visszahagyása nyírás után:
    Ha a fű nem túl hosszú, és száraz az idő, visszahagyhatjuk a gyepen. Lebomlik, és természetes tápanyagot ad vissza a talajnak. (A fű így gyakorlatilag önmagát trágyázza)
  • Biogáz előállítás (ha van hozzáférésünk):
    Nagyobb mennyiség esetén a fűnyesedék anaerob lebontással energiává alakítható – ezt általában közösségi vagy mezőgazdasági rendszerekben hasznosítják.
  • Állati alom vagy takarmány-kiegészítő:
    Kiszárítva (szénaszerűen) kisebb mennyiségben használható nyulak, kecskék, tyúkok alá. Fontos: csak tiszta, vegyszermentes fű legyen!
  • Komposzttea készítése:
    A fűnyesedéket vízbe áztatva (1-2 napra) tápanyagdús „komposztteát” kapunk, amit locsolásra is használhatunk.
  • Kerti ösvények puha takarása:
    Ideiglenesen a fűnyesedéket kis ösvényekre is szórhatjuk, hogy ne sárban járjunk esős időben.

 

 

