A szomszéd fűnyírója mindig hangosabb? Van egy jó hírünk, vége az idegbajos hétvégéknek

Elérkezett az az idő, amikor reggel már párás a fű, a nap pedig csak félgőzzel süt – igen, közeleg a tél, és ideje a gyepet is téli álomra küldeni. De mielőtt betakarjuk egy vastag réteggel levéllel és vagy épp a dér húz rá hófehér lepelt, van még néhány teendőnk odakint. Jöhet az utolsó fűnyírás, de figyeljünk oda, mert nem mindegy, hogy csináljuk.

Itt az ideje az utolsó fűnyírásnak, nem mindegy azonban, hogy csináljuk

Fotó: Rákóczy Ádám

Itt az ideje az utolsó fűnyírásnak – így csináld okosan!

– Az utolsó fűnyírás nagyjából október közepe és november eleje között esedékes, attól függően, hogy milyen az időjárás. Ha még mindig nő a fű, ne sajnáljuk az utolsó kört! De most ne legyünk túl szigorúak – körülbelül 4-5 centire vágjuk vissza, se nem túl rövidre, se nem dzsungelre hagyva. Ha túl rövidre nyírjuk, a fűszálak legyengülnek, és a fagy könnyen kicsinálja őket. Ha túl hosszúra hagyjuk, akkor meg összefekszik, bepállik, és tavasszal egy szomorú, barna filc lesz a helyén – mondta el Varga Gábor, nagyatádi zöldterület gondozó.

A fűnyírás után sincs vége a munkának, a vágás után is akad még bőven teendőnk. – Ha már befejeztük a nyírást, érdemes a fűnyírót is kicsit „szervizbe” küldeni – azaz mi magunk kell, hogy végezzünk egy gyors tisztítást és azt sem árt, ha átvizsgáljuk a gépet, mielőtt eltesszük télire. Kapjon egy alapos kefélést, nehogy a penészes fűnyesedék jövő tavasszal köszöntsön vissza belőle – tette hozzá a szakember.

Varga Gábor szerint, amíg a talaj még nem fagyott betonkeményre, megtehetjük, hogy kicsit levegőztetjük a gyepet. A szakember egy könnyű szurkálást vagy hengerelést javasol, így a gyökerek is egy kis levegőhöz jutnak. – És ha már itt tartunk, a fű is megérdemel egy kis „vitamint”: szórjunk ki káliumban gazdag őszi gyeptrágyát, hogy erősebb legyen a hideggel szemben. Olyan ez neki, mint nekünk a forró tea meg a sál – segít átvészelni a telet méltósággal – mondta el a szakember.

Fontos, hogy megfelelő tápanyagot kapjon a pázsit, mielőtt téli álomra küldenénk

Fotó: Németh András Péter

Hogyan használjuk fel a levágott füvet?

Ha igazán természetbarátok vagyunk, akkor a levágott füvet is újrahasznosíthatjuk. Ennek több módja is van, mutatjuk mi: