Húsz éve Timi az üvegfestés királynője Kaposváron

– Kaposváron születtem, itt nőttem fel, itt jártam iskolába. Miután megszűnt a munkahelyem, úgy döntöttem, most vagy soha – meséli. Addigra már jó pár éve hobbiként foglalkozott üvegfestéssel, kézműves vásárokba is járt, de csak egyetlen asztalnyi portékával. A váltás merész volt: 2005. október 2-án, tőke nélkül nyitotta meg első üzletét – a jelenlegi szomszédságában – egy apró üzlethelyiségben, ahol egy évig működött – mesélte Tüttő Tímea.

A Szélkakas Üvegfestés repertoárja rendkívül változatos Fotó: Lang Róbert

Húsz éve őrzi az egyediség varázsát a Szélkakas Üvegfestés Kaposváron

Amikor megüresedett a jelenlegi helyén lévő korábbi nyomda, átköltözött ide. – Kinőttem az előző helyet, és volt is igény a nagyobb kínálatra. Azóta immár 19 éve itt vagyok, de a Szélkakas maga tegnap lett hivatalosan 20 éves – mondja mosolyogva.

Az üzlet fennmaradásának titkát Tüttő Tímea a folyamatos megújulásban és az egyediség megőrzésében látja. Úgy véli, a mai világban, a multik kínálatával versenyezve csak az tud igazán megmaradni, aki különlegeset és személyeset nyújt.

– Mindig kizárólag saját tervezésű és kivitelezésű darabokat árultam. Nem másolok, minden mintát és ötletet én találok ki. Természetesen inspirálódom különböző helyekről, de minden alkotás a saját kreativitásom eredménye. A vevők igényeit pedig mindig szem előtt tartom, ha valaki különleges kéréssel jött, megpróbáltam megvalósítani – meséli.

Tüttő Tímea az újdonságokat mutatja Fotó: Lang Róbert

A kezdetekben kizárólag hideg üvegfestéssel dolgozott, majd idővel egyre jobban elmélyedt az üveg világában. Sopronba járt tanfolyamra, ahol elsajátította a meleg üveg technikákat. Kínálata rendkívül sokrétű: a hagyományos hideg üvegfestéstől kezdve a kemencében, akár 900 °C-on végzett meleg üveg megmunkálásig számos technikát alkalmaznak. A lámpagyöngy készítés, a fusing eljárás és az egyedi tervezésű darabok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a műhely igazi kézműves különlegességeket kínáljon.

A magas hőmérsékleten végzett munka sok kihívással jár, olykor hibákkal és selejtekkel is, de Tímea szerint ez a tanulás természetes része. Az évek során a Szélkakas kínálata is sokszínűvé vált: házszámok, lámpák, díszek, ékszerek és egyedi tervezésű darabok születnek a műhelyben. A rengeteg rajz és vázlatmappa is bizonyítja: minden minta saját ötletből fejlődik végleges formává.