Húsz éve Timi az üvegfestés királynője Kaposváron
Kaposvár szívében, egy apró, meseszerű üzletben már két évtizede születnek színes, egyedi üvegalkotások. A Szélkakas Üvegfestés története Tüttő Tímea nevéhez fűződik, aki húsz évvel ezelőtt minden tőke és háttér nélkül, munkanélküliként vágott bele abba, ami ma a város egyik különleges kézműves műhelyévé vált.
– Kaposváron születtem, itt nőttem fel, itt jártam iskolába. Miután megszűnt a munkahelyem, úgy döntöttem, most vagy soha – meséli. Addigra már jó pár éve hobbiként foglalkozott üvegfestéssel, kézműves vásárokba is járt, de csak egyetlen asztalnyi portékával. A váltás merész volt: 2005. október 2-án, tőke nélkül nyitotta meg első üzletét – a jelenlegi szomszédságában – egy apró üzlethelyiségben, ahol egy évig működött – mesélte Tüttő Tímea.
Húsz éve őrzi az egyediség varázsát a Szélkakas Üvegfestés Kaposváron
Amikor megüresedett a jelenlegi helyén lévő korábbi nyomda, átköltözött ide. – Kinőttem az előző helyet, és volt is igény a nagyobb kínálatra. Azóta immár 19 éve itt vagyok, de a Szélkakas maga tegnap lett hivatalosan 20 éves – mondja mosolyogva.
Az üzlet fennmaradásának titkát Tüttő Tímea a folyamatos megújulásban és az egyediség megőrzésében látja. Úgy véli, a mai világban, a multik kínálatával versenyezve csak az tud igazán megmaradni, aki különlegeset és személyeset nyújt.
– Mindig kizárólag saját tervezésű és kivitelezésű darabokat árultam. Nem másolok, minden mintát és ötletet én találok ki. Természetesen inspirálódom különböző helyekről, de minden alkotás a saját kreativitásom eredménye. A vevők igényeit pedig mindig szem előtt tartom, ha valaki különleges kéréssel jött, megpróbáltam megvalósítani – meséli.
A kezdetekben kizárólag hideg üvegfestéssel dolgozott, majd idővel egyre jobban elmélyedt az üveg világában. Sopronba járt tanfolyamra, ahol elsajátította a meleg üveg technikákat. Kínálata rendkívül sokrétű: a hagyományos hideg üvegfestéstől kezdve a kemencében, akár 900 °C-on végzett meleg üveg megmunkálásig számos technikát alkalmaznak. A lámpagyöngy készítés, a fusing eljárás és az egyedi tervezésű darabok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a műhely igazi kézműves különlegességeket kínáljon.
A magas hőmérsékleten végzett munka sok kihívással jár, olykor hibákkal és selejtekkel is, de Tímea szerint ez a tanulás természetes része. Az évek során a Szélkakas kínálata is sokszínűvé vált: házszámok, lámpák, díszek, ékszerek és egyedi tervezésű darabok születnek a műhelyben. A rengeteg rajz és vázlatmappa is bizonyítja: minden minta saját ötletből fejlődik végleges formává.
A kézművesbolt nemcsak vásárlásra, hanem alkotásra is hív: Tímea rendszeresen tart workshopokat, ahol az érdeklődők kipróbálhatják az üvegfestés technikáit. Az ősszel lesz két workshop is, októberben és novemberben.
A 20 év persze nem múlt el kihívások nélkül. A Covid-időszakban alkalmazott nélkül maradt, testvérével való közös munkája ezzel megszűnt, és újra kellett szerveznie az egész működést. Komoly nehézséget okozott az is, amikor három éve megszűnt az a festék, amellyel tizenhét éven át dolgozott. – Teljesen bepánikoltam, de végül új festékeket, új megoldásokat kellett találnom. Rengeteg kísérletezés árán, de sikerült – idézi fel.
Azóta webshopja is működik, amellyel igyekszik szélesebb közönséget elérni, bár a személyes találkozásokat semmi sem pótolja. – A visszatérő vásárlók, a személyes történetek, a megrendelők öröme adja az igazi motivációt. Mindig az volt a célom, hogy aki tőlem rendel, elégedetten, boldogan vigye haza a munkámat – fogalmaz Tüttő Tímea.