Jubileum

1 órája

Húsz éve Timi az üvegfestés királynője Kaposváron

Címkék#kézműves#Kaposvár#Szélkakas Üvegfestés#Tüttő Tímea#házszámok#kínálat#dísz#ékszer#munka

Kaposvár szívében, egy apró, meseszerű üzletben már két évtizede születnek színes, egyedi üvegalkotások. A Szélkakas Üvegfestés története Tüttő Tímea nevéhez fűződik, aki húsz évvel ezelőtt minden tőke és háttér nélkül, munkanélküliként vágott bele abba, ami ma a város egyik különleges kézműves műhelyévé vált.

Lugosi Laura

– Kaposváron születtem, itt nőttem fel, itt jártam iskolába. Miután megszűnt a munkahelyem, úgy döntöttem, most vagy soha – meséli. Addigra már jó pár éve hobbiként foglalkozott üvegfestéssel, kézműves vásárokba is járt, de csak egyetlen asztalnyi portékával. A váltás merész volt: 2005. október 2-án, tőke nélkül nyitotta meg első üzletét – a jelenlegi szomszédságában – egy apró üzlethelyiségben, ahol egy évig működött – mesélte Tüttő Tímea

A Szélkakas Üvegfestés repertoárja rendkívül változatos
A Szélkakas Üvegfestés repertoárja rendkívül változatos  Fotó: Lang Róbert

Húsz éve őrzi az egyediség varázsát a Szélkakas Üvegfestés Kaposváron

Amikor megüresedett a jelenlegi helyén lévő korábbi nyomda, átköltözött ide. – Kinőttem az előző helyet, és volt is igény a nagyobb kínálatra. Azóta immár 19 éve itt vagyok, de a Szélkakas maga tegnap lett hivatalosan 20 éves – mondja mosolyogva.

Az üzlet fennmaradásának titkát Tüttő Tímea a folyamatos megújulásban és az egyediség megőrzésében látja. Úgy véli, a mai világban, a multik kínálatával versenyezve csak az tud igazán megmaradni, aki különlegeset és személyeset nyújt. 

–  Mindig kizárólag saját tervezésű és kivitelezésű darabokat árultam. Nem másolok, minden mintát és ötletet én találok ki. Természetesen inspirálódom különböző helyekről, de minden alkotás a saját kreativitásom eredménye. A vevők igényeit pedig mindig szem előtt tartom, ha valaki különleges kéréssel jött, megpróbáltam megvalósítani – meséli.

Tüttő Tímea az újdonságokat mutatja
Tüttő Tímea az újdonságokat mutatja Fotó: Lang Róbert

A kezdetekben kizárólag hideg üvegfestéssel dolgozott, majd idővel egyre jobban elmélyedt az üveg világában. Sopronba járt tanfolyamra, ahol elsajátította a meleg üveg technikákat. Kínálata rendkívül sokrétű: a hagyományos hideg üvegfestéstől kezdve a kemencében, akár 900 °C-on végzett meleg üveg megmunkálásig számos technikát alkalmaznak. A lámpagyöngy készítés, a fusing eljárás és az egyedi tervezésű darabok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a műhely igazi kézműves különlegességeket kínáljon.

A magas hőmérsékleten végzett munka sok kihívással jár, olykor hibákkal és selejtekkel is, de Tímea szerint ez a tanulás természetes része. Az évek során a Szélkakas kínálata is sokszínűvé vált: házszámok, lámpák, díszek, ékszerek és egyedi tervezésű darabok születnek a műhelyben. A rengeteg rajz és vázlatmappa is bizonyítja: minden minta saját ötletből fejlődik végleges formává.

A kézművesbolt nemcsak vásárlásra, hanem alkotásra is hív: Tímea rendszeresen tart workshopokat, ahol az érdeklődők kipróbálhatják az üvegfestés technikáit. Az ősszel lesz két workshop is, októberben és novemberben. 

Az őszi workshopokon elkészíthető tárgyak
Az őszi workshopokon elkészíthető tárgyak Fotó: MW

A 20 év persze nem múlt el kihívások nélkül. A Covid-időszakban alkalmazott nélkül maradt, testvérével való közös munkája ezzel megszűnt, és újra kellett szerveznie az egész működést. Komoly nehézséget okozott az is, amikor három éve megszűnt az a festék, amellyel tizenhét éven át dolgozott. – Teljesen bepánikoltam, de végül új festékeket, új megoldásokat kellett találnom. Rengeteg kísérletezés árán, de sikerült – idézi fel.

Azóta webshopja is működik, amellyel igyekszik szélesebb közönséget elérni, bár a személyes találkozásokat semmi sem pótolja. – A visszatérő vásárlók, a személyes történetek, a megrendelők öröme adja az igazi motivációt. Mindig az volt a célom, hogy aki tőlem rendel, elégedetten, boldogan vigye haza a munkámat – fogalmaz Tüttő Tímea.

Gyönyörű ékszerek is készülnek
Gyönyörű ékszerek is készülnek Fotó: Lang Róbert

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
